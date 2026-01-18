Champions, arbitri: il portoghese Pinheiro per l'Inter, che brutti ricordi con l'incubo manita

Il fischietto lusitano era IV uomo nella finale col Psg della passata stagione, il bosniaco Peljto per Copenaghen-Napoli, c'è anche Mariani

L’Uefa ha ufficializzato gli arbitri per le gare di martedì della penultima giornata della Phase di Champions League. Brutta sorpresa per l’Inter che ritrova il portoghese Joao Pinheiro. Il fischietto lusitano evoca bruttissismi ricordi, era il IV uomo nella finale di Champions persa per 5-0 con il Psg. Il bosniaco Pelito per il Napoli.

Chi è Joao Pinheiro

João Pinheiro, la scelta dell’Uefa per Inter-Arsenal, nasce a Braga nel 1988. È un arbitro molto precoce: dirige la sua prima partita nella massima divisione portoghese nel 2015, a soli 27 anni. Spesso ha fatto discutere: in un match tra Juventus e Nantes Pinheiro non concede un rigore solare alla squadra di Allegri, nemmeno dopo essere stato richiamato dal VAR. Il tocco di mano di Centonze è lampante e scomposto, ma l’arbitro fischia invece un fallo in attacco da parte di Bremer: la partita finirà 1-1. Il 36enne arbitro portoghese vanta oltre 350 gare nel calcio professionistico. La maggior parte dirette soprattutto in patria tra prima, seconda divisione portoghese e coppe nazionali. In passato ha arbitrato anche in diverse competizioni internazionali per Nazionali, ma anche per club.

E’ stato il IV uomo nella finale di Monaco tra Psg e Inter, con Kovacs arbitro. Il fischietto portoghese ha 37 anni ed è arbitro internazionale dal 2016. Nella stagione 2024/25 ha arbitrato cinque gare della fase a eliminazione diretta delle competizioni UEFA per club, tra cui la semifinale di ritorno di Conference League tra Chelsea e Djurgården (1-0) e la Supercoppa vinta ai rigori dal Psg sul Tottenham lo scorso agosto a Udine.

I precedenti con l’Inter

Pinheiro martedì alle 21 sarà coadiuvato dagli assistenti Bruno Jesus e Maia, IV uomo Gonçalves, Martins al Var e lo spagnolo del Cerro Grande all’Avar. Un solo precedente con i nerazzurri, il successo per 1-0 sul Lipsia nella fase a gironi della scorsa Champions ma, come detto, era il IV uomo nel tracollo col Psg. Nei tre incroci tra le due squadre 2 vittorie dell’Inter e una dell’Arsenal.

Peljito per il Napoli

Ad arbitrare Copenaghen-Napoli (martedì ore 21) sarà il bosniaco Irfan Peljto coadiuvato dagli assistenti Ibrišimbegović e Beljo con IV uomo Gigovic, il croato Bebek al Var e lo sloveno Jug all’Avar. Un sol precedente con gli azzurri: il successo esterno per 1-0 con l’Union Berlino nel 2023 in Champions.

Chi è l’arbitro bosniaco

Il 41enne Irfan Peljto, la scelta per Copenaghen-Napoli, è un arbitro internazionale dal 2015 e ha diretto la sua prima finale di una competizione UEFA per club in Chelsea-Betis di Conference League. Nella scorsa stagione ha arbitrato sette partite di Champions League – tra cui l’andata dei quarti di finale tra Arsenal e Real Madrid – e quattro di Europa League.

Mariani dirige Olympiacos-Bayer Leverkusen

Anche un arbitro italiano in campo, nelle gare di martedì 20, e si tratta di Maurizio Mariani, cui è stata affidata la partita del Pireo di Atene tra Olympiacos e Bayer Leverkusen.