Champions: Atalanta-Ajax, probabili formazioni

Oggi alle 21.00, a Bergamo, l’Atalanta ospita l’Ajax per la seconda giornata del gruppo D di Champions League. La Dea è reduce dal successo all’esordio in terra danese e cerca la seconda vittoria consecutiva contro i lanceri, sconfitti, alla prima giornata, dal Liverpool.

Gasperini perde De Roon per infortunio. Al suo posto dovrebbe giocare Pasalic. In avanti, spazio a Zapata e Muriel, con il Papu Gomez nel classico ruolo di trequartista. In casa Ajax attenzione al talento di Tadic.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Zapata, Muriel. All. Gasperini

AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Gravenberch, Klaassen, Blind; Tadic, Neres. All.: Ten Hag.

OMNISPORT | 27-10-2020 09:05