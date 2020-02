Champions, Atalanta-Valencia: le probabili formazioni

Appuntamento con la storia per l'Atalanta di Gasperini, impegnata questa sera a San Siro nella partita d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro gli spagnoli del Valencia. Contro gli iberici, bergamaschi in campo con un 3-4-3 tipo: Gollini in porta, difesa a tre con Toloi, Palomino e Djimsiti, a centrocampo in mezzo ci sono De Roon e Pasalic, sulle fasce Castagne e Gosens. In avanti tridente Ilicic-Papu Gomez-Zapata. Con Gasperini non sono però escluse sorprese: la punta colombiana potrebbe partire dalla panchina. In questo caso Pasalic giocherebbe più avanzato e con De Roon in mediana ci sarebbe Freuler.

Celades è pronto a schierare il suo Valencia con un 4-4-2. Assenti gli infortunati Cillessen, Piccini, Florenzi, Garay e Rodrigo tra gli altri, occhi puntati sull'ex Inter Kondogbia a centrocampo, mentre in attacco dovrebbe essere schierata la coppia Maxi Gomez-Guedes.

ATALANTA (3-4-3): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Pasalic, Gosens; Ilicic, Zapata, Gomez. Allenatore: Gasperini.

VALENCIA (4-4-2): Doménech, Wass, Diakhaby, Mangala, Gayà; Ferran, Parejo, Kondogbia, Soler; Maxi Gomez e Guedes. Allenatore: Celades.

SPORTAL.IT | 19-02-2020 09:17