I risultati della giornata di Champions League femminile che vede impegnate la Juventus Women, che ha centrato l'impresa e i tre punti contro l'Atletico, e la Roma

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Settimana di Champions anche per le italiane che si misurano sui campi più complicati, ma con risultati entusiasmanti per la Juventus Women e la Roma. Notevole anche il contributo del Bayern München che rimonta due gol e batte le detentrici della Champions League, mentre Barcelona e Manchester United si uniscono all’OL Lyonnes in testa alla classifica.

Champions, le italiane: bene Juve, delusione Roma

Nonostante l’andamento non proprio regolare in campionato, la Juventus Women sul campo dell’Atlético Madrid centra i tre punti con qualche brivido per via dello scontro di gioco tra Bonansea e Medina. Il Bayern segna tre gol negli ultimi 23 minuti e completa una sorprendente rimonta contro le campionesse in carica.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il capitano Glódís Viggósdóttir firma la rete decisiva all’86’ dopo quelle di Alara e Pernille Harder malgrado l’Arsenal si era portato in vantaggio con Emily Fox e un gol di Mariona Caldentey. Il Manchester United vince una partita avvincente grazie a un colpo di testa firmato da Fridolina Rolfö. Lo United si era portato in vantaggio al 31′ con Melvine Malard, mentre Olga Carmona aveva momentaneamente pareggiato per le ospiti con uno splendido tiro dalla distanza.

Barcellona, Twente e le altre

Il Barcellona supera un Leuven comunque caparbio e chiude la terza giornata in testa alla classifica con nove punti. Alexia Putellas sblocca il risultato su rigore nel recupero del primo tempo, Kim Everaerts commette autogol su cross di Caroline Graham Hansen all’11’ della ripresa e la gara si chiude con il colpo di testa vincente di Irene Paredes al 67′.

La Juve sale a sei punti complice la realizzazione di una rimonta che ha ribaltato la partita, grazie alla splendida punizione di Emma Stølen Godø e al potente colpo di testa del capitano Barbara Bonansea.

Amaiur Sarriegi porta in vantaggio al 39′ indirizzando in rete un preciso tocco di Fiamma, ma le ospiti pareggiano allo scadere del primo tempo con un calcio piazzato di Stølen Godø dal limite dell’area. Le bianconere vanno sul 2-1 verso il quarto d’ora della ripresa con Bonansea su un invitante cross di Estela Carbonell, lasciando a tre punti. I

l gol di Lynn Groenewegen regala il secondo punto al Twente. Cristina Martín-Prieto porta avanti la squadra di casa con un sublime tiro dalla distanza al 62′. La squadra dei Paesi Bassi risponde sette minuti dopo, quando Groenewegen mette a segno.

I risultati della giornata:

Roma – Vålerenga 0-1

OL Lyonnes – Wolfsburg 3-1

Real Madrid – Paris FC 1-1

St. Pölten – Chelsea 0-6

Bayern München – Arsenal 3-2

Man Utd – Paris Saint-Germain 2-1

Barcelona – OH Leuven 3-0

Atlético de Madrid – Juventus 1-2

Benfica – Twente 1-1

Classifica fase campionato