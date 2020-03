Champions, Bayern-Chelsea a porte chiuse

Anche il ritorno degli ottavi di Champions League tra Bayern Monaco e Chelsea, in programma mercoledì 18 marzo, verrà giocato a porte chiuse. Nessun tifoso dunque potrà seguire la partita all'Allianz Arena. Lo annunciano i media inglesi dopo che il governo della Baviera ha deciso di impedire lo svolgimento di eventi cui partecipino oltre mille persone.

Sono numerose in Germania le partite che si disputeranno senza pubblico, ma in assenza di un provvedimento del governo ogni Land agisce in ordine sparso con provvedimenti che valgono solo per i rispettivi territori. In Austria, intanto, si disputerà a porte chiuse la sfida di Europa League di giovedì prossimo tra il LASK di Linz e il Manchester United, dopo che il governo di Vienna ha deciso di fermare fino ad inizio di aprile eventi all'aperto con oltre 500 spettatori ed eventi indoor con oltre 100.

