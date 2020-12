Champions: Chelsea primo (poker Giroud), Barcellona sul velluto

Nel ricco mercoledì di Champions League l’uomo della serata è sicuramente Olivier Giroud, che guida con quattro reti il suo Chelsea nel 4-0 inflitto a domicilio a Siviglia. Un punteggio che permette ai londinesi di qualificarsi come primi nel Gruppo E, proprio davanti agli andalusi. A seguire in classifica il Krasnodar, che si qualifica per la fase ad eliminazione diretta dell’Europa League dopo l’1-0 sul Rennes (gol di Berg), ultimo e fuori dall’Europa.

Per quel che riguarda le avversarie delle italiane, vincono 3-0 sia il Barcellona contro il Ferencvaros (Griezmann, Braitwhaite, rigore Dembelé), che resta primo nel Gruppo G, quello della Juventus, sia il Club Brugge, che supera lo Zenit (a segno de Ketelaere, Vanhaken su rigore e Lang) e può ancora superare la Lazio nel Gruppo F: ai biancocelesti basterà un pari per respingere l’assalto degli avversari.

Nel Gruppo H ancora tutto da decidere: il PSG batte 3-1 in trasferta il Manchester United (doppietta Neymar e Marquinhos per i parigini, Rashford per i Red Devils, in dieci dal 70′ per il doppio giallo a Fred) e lo raggiunge a 9 punti assieme al Lipsia, che batte il Basaksehir con un pirotecnico 4-3, risolvendo la contesa in pieno recupero grazie a Sorloth. Turchi già eliminati da ogni competizione.

OMNISPORT | 02-12-2020 23:36