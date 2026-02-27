Real-City, per Donnarumma una partita speciale: a Madrid la serata più nera della sua carriera in Champions

Gli ottavi di finale riporteranno il portiere al Bernabeu: nel 2022 una sua papera spalancò la porta alla clamorosa rimonta dei blancos contro il Psg

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

L’urna del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League regala una serata speciale a Gigio Donnarumma: il portiere tornerà col Manchester City al Bernabeu, stadio in cui nel 2022 toccò in punto più basso della sua carriera nelle coppe europee commettendo la papera che avviò la rimonta del Real Madrid sul Psg.

Real-City, serata speciale per Donnarumma

Chissà come si è sentito Gigio Donnarumma nel conoscere l’esito del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League: l’urna della Uefa ha infatti abbinato il suo Manchester City al Real Madrid in uno degli scontri più affascinanti del prossimo turno della massima competizione europea. Ma la sfida contro i blancos rappresenta molto di più per il portiere della Nazionale italiana: Donnarumma avrà infatti la possibilità di vivere una serata speciale al Santiago Bernabeu, lo stadio in cui quattro anni fa visse una delle serate più difficili della sua carriera.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Donnarumma e la papera in Real-Psg

Era il 9 marzo 2022, si giocava il ritorno degli ottavi di finale di Champions Donnarumma difendeva la porta del Psg, arrivato al Bernabeu forte dell’1-0 firmato da Kylian Mbappé al Parco dei Principi nella gara di andata. Vantaggio che raddoppiò dopo il primo tempo, grazie a un altro gol dell’asso francese.

Il Psg sembrava avere la qualificazione in tasca, ma a ribaltare l’andamento della gara e rianimare un Real che pareva ormai morto fu proprio un clamoroso errore di Donnarumma: al 61’ il portiere invece di spazzare il pallone sulla pressione di Karim Benzema consegnò il pallone al Real, che trovò l’1-1 proprio col suo numero 9. Riacceso dalla papera di Gigio, il Real si riversò in attacco completando la sua rimonta con altri due gol dello scatenato Benzema.

Le critiche e la rinascita in Francia

Della topica di Donnarumma si discusse per settimane, soprattutto in Francia: l’Equipe gli diede 2 in pagella definendolo “il becchino del Psg”, mentre un ampio fronte dei tifosi parigini ne chiese la cessione. Gigio ha impiegato anni per riuscire a far dimenticare quell’errore, ma soltanto con i miracoli compiuti nella scorsa stagione – soprattutto nella doppia semifinale col Liverpool – l’ambiente del Psg l’ha definitivamente riabilitato, prima dell’addio voluto da Luis Enrique.

Donnarumma rimpianto dal Psg

Oggi al Psg hanno completamente dimenticato la papera di Madrid e sono alle prese con altri problemi: il sostituto di Donnarumma Chevalier è stato finora un flop, mentre Gigio, tornato a fare meraviglie con la maglia del Manchester City, viene rimpianto dalla tifoseria. In questa stagione ha già affrontato e battuto il Real al Bernabeu nella ligue phase, ma la partita degli ottavi – la prima da dentro o fuori per i Citizens in questa edizione della Champions – avrà tutto un altro valore. Rappresenterà un’occasione per dimostrare di essere il portiere più forte al mondo proprio nello stadio in cui, anni fa, Gigio toccò il punto più basso della sua carriera internazionale.