Champions, Conte applaude i suoi e fa una confessione

Al termine della gara vinta per 2-0 contro il Borussia Dortmund Antonio Conte ha voluto applaudire i suoi: "Siamo stati bravi a non perdere palla centralmente, evitando le loro ripartenze micidiali. Poi siamo stati maturi in tutte le fasi".

"Ogni tanto a Brozovic tiro le orecchie perché si lascia andare un po' troppo per piacere di giocare, invece oggi è stato perfetto sia in costruzione che soprattutto nel recupero palla".

Grazie a questa vittoria i nerazzurri hanno agganciato i tedeschi nel girone F, portandosi alle spalle del Barcellona: "Siamo vivi e ce la giocheremo, vedremo. Sono contento soprattutto per i giocatori. Già lo scorso anno con Spalletti buona parte di questo gruppo aveva lavorato per serate come questa".

"Io sono stato sempre sincero con loro, è importante instaurare un certo tipo di rapporto con i giocatori: quando sei onesto il giocatore ci può rimanere male, ma ti rispetta. Nessuno preferisce una bella bugia a una brutta verità: non siamo favoriti in questo girone e lo sappiamo, ma dobbiamo dare il massimo".

Il tecnico dei nerazzurri al minuto 62 ha fatto esordire Esposito (che ha sostituito Lukaku). Il giovane ha ricambiato procurandosi il rigore (poi sbagliato da Lautaro Martinez): "E' un ragazzo di cui mi fido anche se ha 17 anni".

"Deve volare basso, ma è un giocatore già importante per noi. Spiace non sia potuto andare al Mondiale Under 17, ma mi serve qui e si è visto".

Conte ha poi fatto una confessione: "Noi avevamo preparato un'altra partita: il Borussia Dortmund ha cambiato sistema perché aveva paura della nostra fase offensiva, al contrario di quello che diceva alla vigilia Favre. Siamo stati bravi ad adattarci e a vincere. Era l'unica cosa che potevamo fare per sopravvivere. La nostra situazione non era semplice, soprattutto con tutti questi infortuni".



SPORTAL.IT | 24-10-2019 00:02