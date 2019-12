Champions, Conte fa un appello ai tifosi dell'Inter

L’Inter è pronta per la partita che può valere una stagione. A San Siro arriva il Barcellona e i nerazzurri si giocano la qualificazione agli ottavi di Champions League consapevoli di essere padroni del proprio destino. Vincere significherebbe andare avanti, un altro risultato quasi sicuramente no, visto che il Borussia Dortmund che ha un punto in più affronterà lo Slavia Praga già fuori da tutto.

Sfida ad eliminazione diretta, di fatto, di quelle che piacciono ad Antonio Conte che sa come preparare queste partite a livello psicologico. Il primo posto in campionato ritrovato fa il resto a livello di entusiasmo: “La partita è importante perché ci giochiamo la qualificazione agli ottavi di Champions – ha detto il tecnico salentino durante la conferenza stampa della vigilia – Quando ci sono stati i sorteggi si era parlato di un girone molto difficile in virtù delle avversarie pescate e il fatto di essere arrivati all'ultima giornata con la possibilità di giocarci la qualificazione contro il Barcellona che è una grandissima squadra ci deve dare soddisfazione e orgoglio. Con un risultato positivo o con lo stesso risultato del Dortmund andremmo al prossimo turno. Continuare l'esperienza in Champions sarebbe importante perché tanti di noi non ne hanno giocate tante. Io per primo".

Conte chiede un San Siro carico e si appella ai tifosi: "Ci aspettiamo energia positiva dal nostro stadio, da tutti i settori e sono certo arriverà. In qualunque momento della partita, per aiutare la squadra e superare questo ostacolo, che è molto grande. Tutti dobbiamo voler passare il turno e quando dico tutti penso ai calciatori in campo, i tifosi sugli spalti. Bisogna perseguire tutti insieme questo prestigioso traguardo. A Barcellona giocammo una grandissima partita con coraggio e voglia, poi loro vinsero con delle giocate importanti. È passato del tempo, siamo cresciuti sotto alcuni aspetti.

Gennaio è alle porte, ma Conte non si sbilancia sul mercato che verrà: "Viviamo alla giornata, mi sono posto l'obiettivo di arrivare a Natale al meglio possibile. Facciamo queste tre partite e poi valuteremo. Le difficoltà che stiamo avendo a livello di rosa stanno responsabilizzando i ragazzi".

SPORTAL.IT | 09-12-2019 14:21