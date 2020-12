Champions, Cristiano Ronaldo contro Messi: CR7 deve sfatare un tabù

Cristiano Ronaldo sfida Lionel Messi per la prima volta da quando veste la maglia della Juventus. CR7 e la Pulce si affronteranno martedì sera al Camp Nou sullo stesso terreno di gioco dopo 947 giorni: in palio c’è il primato del girone di Champions League, che come da pronostico vede già qualificate sia Juventus sia Barcellona.

I bianconeri per conquistare la vetta devono espugnare il campo di Messi e compagni con almeno tre gol di scarto o anche due, a patto che la partita non finisca 2-0. Il confronto tra i due mostri sacri degli ultimi due decenni del calcio mondiale (undici Palloni d’Oro in due) vivrà così di un nuovo capitolo.

Per loro sarà il sesto incontro in Champions League: nei cinque match precedenti, Messi ha vinto 2 volte, uno il successo di Ronaldo e due i pareggi. CR7 deve però sfatare un tabù: nelle cinque sfide precedenti l’argentino ha segnato tre volte, mentre il fuoriclasse della Juventus è ancora a secco nei confronti diretti in Europa contro il grande rivale e spera di sbloccarsi proprio stasera.

Per Pirlo probabile 4-4-2 con Buffon di ritorno in porta, coppia di centrale Bonucci-Danilo (De Ligt potrebbe riposare), sulle fasce Cuadrado con Alex Sandro. In attacco l’accoppiata Morata-Ronaldo, in mediana Arthur e Rabiot al centro, sugli esterni Chiesa e Ramsey.

4-2-3-1 per il Barcellona: c’è Messi sulla linea di trequartisti con Griezmann e Pedri, in attacco punta centrale Braithwaite. L’ex di turno Pjanic titolare a centrocampo con De Jong.

Barcellona (4-2-3-1): Ter Stegen; Dest, Araújo, Lenglet, Alba; Pjanić, De Jong; Messi, Griezmann, Pedri; Braithwaite.

Juventus (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Danilo, Alex Sandro; Ramsey, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo

OMNISPORT | 08-12-2020 08:52