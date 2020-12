Champions, Cristiano Ronaldo schianta il Barcellona: Juve prima

La J uventus compie l’impresa al Camp Nou: la squadra di Pirlo schianta un irriconoscibile Barcellona per 3-0 e lo sorpassa in classifica proprio all’ultima giornata della fase a gironi di Champions League , chiudendo in testa il raggruppamento . Protagonista della serata ancora una volta Cristiano Ronaldo , autore di una doppietta su calcio di rigore, e lo statunitense McKenni e, sempre più importante nel progetto del Maestro.

Blaugrana in grandissima difficoltà, Lionel Messi in ombra perde nettamente il confronto con l’eterno rivale.

LA GARA

Grande primo tempo della Juventus , che domina il Barcellona al Camp Nou e chiude meritatamente in vantaggio di due gol il primo tempo. I bianconeri trovano l’1-0 al 12′ grazie a un calcio di rigore assegnato per fallo di Araujo su Cristiano Ronaldo , molto contestato da parte della squadra blaugrana. CR7 non sbaglia e porta avanti i bianconeri. Al 20′ arriva il raddoppio della squadra di Pirlo grazie a una prodezza di McKennie : il texano dopo uno scambio con Cuadrado si inventa un gran gol in acrobazia per il 2-0.

Dopo la prima mezz’ora i catalani danno segni di risveglio, ma ancora rischiano dietro quando Morata sfiora il tris al 25′. Nel finale di tempo i padroni di casa protestano per un penalty non assegnato dopo un contatto di McKennie su Messi.

Nella ripresa subito un altro rigore per la Juventus : Lenglet colpisce la palla con una mano nell’area di rigore, blaugrana: dopo la segnalazione del Var arriva un nuovo penalty per i bianconeri, che Ronaldo immancabilmente trasforma. 3-0.

Koeman cerca di dare la svolta inserendo alcuni elementi dalla panchina, il Barcellona prova a reagire e al 57′ Griezmann colpisce la traversa di testa, ci prova anche Messi dalla distanza ma senza risultato. La Juve resiste al ritorno dei catalani e al 75′ trova la quarta rete con Bonucci , annullata dal Var per fuorigioco del difensore bianconero.

Nel finale nella Juve dentro Bernardeschi e Dybala per Morata e Cuadrado: non succede più nulla e i bianconeri chiudono in scioltezza una serata memorabile.

OMNISPORT | 08-12-2020 22:57