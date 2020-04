Champions ed Europa League: le nuove date dell'Uefa

I vertici del calcio europeo sono al lavoro per tornare, il prima possibile e in totale sicurezza, in campo. Settimana decisiva per decidere le tempistiche e dare il via al piano di ripartenza di Champions League ed Europa League.

Mentre la Federcalcio si è mossa e ha consegnato il proprio programma ai ministri dello Sport e della Salute, l’Uefa avrebbe già stilato un dettagliato piano per concludere le due massime competizioni internazionali e avrebbe anche indicato la data dell’inizio della stagione 2020/21.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Champions League dovrebbe ripartire il 7/8 agosto (anche nel caso in cui alcuni tornei nazionali non fossero conclusi) con le gare restanti degli ottavi di finale, quindi spazio anche a Juventus (contro il Lione) e Napoli, di scena a Barcellona.

Poi riflettori puntati sui quarti di finale, con gare ogni tre giorni (impegnata, sicuramente, l’Atalanta). Non ci saranno pause, con partite anche a Ferragosto. Le semifinali si giocherebbero il 21/22 agosto mentre la finale si disputerebbe il 29 agosto ad Istanbul.

Calendario fitto anche per l’Europa League. Il 2/3 agosto già in campo (Inter e Roma, rispettivamente con Getafe e Siviglia). I quarti sarebbero giocati il 10 e il 13 agosto con semifinali fissate il 17 e 20 agosto. Finale sette giorni più tardi a Danzica in Polonia.

Insomma, l’Uefa punta a giocare e concludere l’intera stagione durante il mese di agosto, comprimendo tutte le partite in 27 giorni. Un tour de force necessario per provare a salvare la stagione e tornare in campo più in là possibile nel tempo.

La stessa Uefa avrebbe anche deciso che la nuova stagione 2020/21 delle coppe dovrebbe partire nel mese di ottobre, esattamente il prossimo 20 ottobre, quindi con un ritardo di circa due settimane sulla normale tabella di marcia. In settimana se ne saprà di più.

