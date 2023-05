Champions, Egonu Mvp: "Non vedo l'ora di tornare in azzurro"

La campionessa italiana: "Nel 2023-24 tornerò in Italia anche a livello di club, poiché giocherò alla Vero Volley Milano".

20-05-2023 20:55

Paola Egonu è stata ancora una volta la grande protagonista della Champions League. L’azzurra ha conquistato la terza Champions League nella sua carriera, dopo quelle conquistate con Novara nel 2019 e Conegliano nel 2021.

E anche in questa finale, la Egonu è stata eletta MVP come le era già successo nel 2019 e nel 2021. In bacheca può già vantare anche l’MVP al Mondiale per Club 2019 e agli Europei 2021, vinti con la Nazionale.

Al termine della premiazione, la Egonu ha dichiarato: “Vittoria di squadra, sono felicissima. Mi aspetta un’estate da protagonista con la Nazionale, non vedo l’ora di tornare in azzurro. Nel 2023-24 tornerò in Italia anche a livello di club, poiché giocherò alla Vero Volley Milano”.