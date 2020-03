Tegola per Gasperini: Toloi è ancora alle prese con una lesione al flessore destro e non potrà scendere in campo contro il Valencia.

L'Atalanta sarà dunque costretta ad affrontare gli uomini di Celades con solo tre difensori di ruolo: Palomino, Djimsiti e Caldara.

Nel Valencia invece sono ai box Piccini, Rodrigo, Coquelin, Gomez, Mangala e Vallejo.

SPORTAL.IT | 09-03-2020 14:22