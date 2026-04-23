Champions, Europa League e Conference, la Coppa Italia cambia scenari: che succede se la Lazio batte l'Inter

La Lazio vola in finale di Coppa Italia e prova a dare un senso a questa stagione anonima: la finale contro l'Inter potrebbe cambiare le sorti europee di Sarri e...della Roma

La Lazio prova a risollevare una stagione disastrosa. La finale di Coppa Italia conquistata pesa come un macigno per la situazione attuale dei biancocelesti. La squadra di Sarri, quasi esclusivamente per fattori esterni al campo, ha navigato per tutta la stagione a metà classifica senza mai poter ambiare a piazzamenti europei, una prerogativa che l’ambiente si aspettava dopo la disfatta della scorsa stagione con l’Europa sfumata all’ultima giornata. La Coppa Italia ha dato un paracadute alla Lazio che ora può sognare e fa spaventare i rivali di sempre, la Roma.

Motta dà un senso alla stagione della Lazio: trofeo e accesso in Europa in palio a Roma

Lazio che dunque è uscita vittoriosa dalla doppia sfida contro l’Atalanta in semifinale. Dopo il 2-2 all’Olimpico, i biancocelesti a Bergamo sono andati in vantaggio nel finale con Romagnoli, salvo poi farsi riprendere qualche minuti dopo dal gol di Pasalic. Sfida che è andata ai supplementari e poi ai rigori, con Motta super protagonista: quattro rigori parati su cinque dal secondo portiere dei biancocelesti, autore di una partita fenomenale anche prima della lotteria dei rigori. Grande festa per la Lazio che ha tenuto accesi i sogni e può continuare a provare a dare un senso a questa stagione, nata male che però può regalare un finale incredibile per come si era messa la situazione. Il 13 maggio in programma la finale “in casa”, all’Olimpico, contro l’Inter. Da capire se i tifosi torneranno in Curva Nord per l’ultimo atto che potrebbe riportare l’Europa sulla sponda biancoceleste di Roma.

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La lotta Europa in Serie A

La finale di Coppa Italia non mette in palio solamente il trofeo, che è sempre importante e andrebbe ad arricchire la bacheca di una delle due squadre, ma anche l’accesso diretto all’Europa League, se la squadra vincitrice non è già qualificata tramite campionato chiudendo la stagione nei primi sei posti in classifica. L’Inter ce ne farebbe poco, dato che è già aritmeticamente qualificata alla prossima edizione della Champions League. Ma per la Lazio sarebbe vitale, sia da un punto di vista economico che sportivo.

La lotta per i piazzamenti europei in Serie A rimane serrata. L’Inter è l’unica certa di partecipare alla prossima Champions League, Milan e Napoli inseguono e sono finite a solamente +3 dalla Juve quarta, che è in un momento di forma ottimo. Bianconeri che si sono portati a cinque lunghezze di distanza da Como e Roma, al quinto posto ma con i lombardi avanti per la differenza reti. L’Atalanta rimane spettatrice interessata al settimo posto, a -4 da Como e Roma. La finale di Coppa Italia rischia di incasinare una situazione già molto caldo di suo.

La Lazio decide le sorti europee della Roma: i tre scenari

Sono tre gli scenari possibili con i quali la Coppa Italia andrebbe a rivoluzionare la lotta Europa in Serie A. Se l’Inter dovesse vincere la Coppa Italia, stando alla classifica attuale di Serie A, il posto in Europa League per la vincitrice del torneo andrebbe alla sesta classificata, dunque attualmente sarebbero qualificate in UEL il Como e la Roma. Se invece la Lazio vincesse la finale contro l’Inter e allo stesso tempo arrivasse sotto il settimo posto, la squadra di Sarri andrebbe in Europa League insieme al Como, attualmente quinto.

Mentre la Roma rimarrebbe in mano con solamente i preliminari di Conference League, competizione che ha già vinto nella prima edizione in assoluto del torneo. È possibile però anche un terzo scenario, dove la Lazio vince la Coppa Italia e la Roma scivola al settimo posto: in questo caso i giallorossi sarebbe fuori da ogni competizione europea.