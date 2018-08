Champions, fuori Spartak Mosca e Celtic

È già finito il sogno dello Spartak Mosca di Massimo Carrera di rivivere le notti della fase a gironi di Champions League come successo nella scorsa stagione. I campioni di Russia 2017 sono stati infatti eliminati al terzo turno preliminare della rinnovata Champions 2018: ko a Salonicco contro il Paok per 3-2 all’andata, lo Spartak non è andato oltre lo 0-0 casalingo.

Fuori anche il Celtic, ad opera di un’altra squadra greca, l’Aek Atene, mentre proseguono il cammino l’Ajax e il Benfica: gli olandesi hanno eliminato lo Standard Liegi, i cui pali sono difesi dal messicano Ochoa, obiettivo del Napoli che ora potrebbe affondare il colpo.

Questi i risultati, tra parentesi l'esito dell'andata:

Dinamo Kiev (Ukr)-Slavia Praga (Cze) 2-0 (1-1)

BATE (Blr)-Qarabag (Aze) 1-1 (1-0)

Spartak Mosca (Rus)-Paok (Gre) 0-0 (2-3)

Aek (Gre)-Celtic (Sco) 2-1 (1-1)

Dinamo Zagabria (Cro)-FC Astana (Kaz) 1-0 (1-1)

Fenerbahce (Tur)-Benfica (Por) 1-1 (0-1)

MOL Vidi (Hun)-Malmoe (Swe) 0-0 (1-1)

Shkendija (Mac)-Salisburgo (Aut) 0-1 (0-3)

Ajax (Ned)-Standard Liegi (Bel) 3-0 (2-2)

Trnava (Svk)-Stella Rossa (Srb) 1-2 (1-1)

E questi gli accoppiamenti degli spareggi (andata 21-22 agosto, ritorno 28-29) che metteranno in palio gli ultimi posti per la fase a gironi:

Stella Rossa-Salisburgo

BATE-PSV

Young Boys-Dinamo Zagabria

MOL Vidi-Aek Atene

Benfica-Paok

Ajax-Dinamo Kiev



SPORTAL.IT | 14-08-2018 23:20