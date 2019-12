Champions, Gasperini crede nel miracolo

Gian Piero Gasperini crede fermamente che la sua Atalanta possa qualificarsi agli ottavi di Champions League. Intervistato nel corso della trasmissione 'Radio anch'io sport', il tecnico degli orobici ha dichiarato: "L'impatto con la Champions è stato durissimo, ma battendo lo Shakhtar la prossima settimana possiamo proseguiremmo la nostra avventura europea. Io ci credo".

"Gli ucraini sono forti, ma ci giochiamo a casa loro l'opportunità di restare in Europa, addirittura in Champions, con una partita secca. Serve anche che il City faccia il suo dovere a Zagabria, ma non è impossibile".

Sulla prima parte di stagione, Gasperini ha poi dichiarato: "Gli impegni di Champions hanno portato tante partite ravvicinate, abbiamo pagato qualcosa in campionato. Siamo comunque nelle posizioni che ci eravamo prefissati. Comunque vada, la prima Champions dell'Atalanta resterà un'esperienza notevole".

SPORTAL.IT | 02-12-2019 11:49