Champions, Gasperini: "Dobbiamo riscattarci"

La brutta sconfitta di Napoli non deve influenzare l’Atalanta, che vuole ripartire in Champions League nel migliore dei modi: questo il messaggio di Gian Piero Gasperini in vista dell’impegno contro il Midtjylland.

“Ci ributtiamo in Champions con grande entusiasmo, abbiamo grande voglia di affrontare un girone particolarmente prestigioso. Che passa da questa prima partita contro una squadra per la prima volta in questa competizione. Arriviamo da una brutta sconfitta, ma può essere un modo per riscattarci”.

“Questa è una squadra che nelle difficoltà reagisce, è chiaro che quando si giocano tante partite ci possono essere dei momenti come quelli di sabato. Dobbiamo ritrovare la migliore condizione, adesso abbiamo diverse gare in sequenza. Come si cancellano le vittorie, vanno cancellate le sconfitte”.

OMNISPORT | 20-10-2020 21:32