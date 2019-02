Champions, Gigi Buffon avvisa la Juventus

Torna la Champions League e si incomincia a fare sul serio. Il portiere del Paris Saint Germain Gigi Buffon, dopo la vittoria contro il Bordeaux arrivata anche grazie a una sua grande parata, mette nel mirino il suo obiettivo di sempre, la coppa dalle grandi orecchie, mancata per un soffio in passato con la Juventus.

Proprio ai bianconeri Buffon manda un avvertimento dopo i recenti infortuni: "Le assenze di Bonucci e Chiellini per la Juve? Loro due, ma anche Barzagli, sono giocatori indispensabili al di là di quello che fanno sul campo. Ci sono tante altre piccole capacità che hanno che risultano determinanti. Chiaro che si farà di tutto per recuperarli perché sono preziosissimi, ma nel caso in cui non ci dovessero essere sarà anche un'opportunità per chi li sostituirà di essere da Juve e di meritare la fiducia della società. Nella Juve non giocano comprimari. Sono tutti giocatori di grandissimo livello", sono le parole dell'ex portierone bianconero, che si gioca il posto con Areola in vista del match contro il Manchester United di Pogba.

L'ex centrocampista della Juventus è in grande spolvero dopo l'esonero di Mourinho: "Paul è un ragazzo d'oro, mi fa sempre piacere incontrarlo perché è un campione incredibile. Certo, spero che possa portarmi il rispetto che mi deve e che stia molto calmo", le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport.

Lo United è temibile: "L'Old Trafford è il tempio di una squadra grandissima, che ha una storia importantissima. E noi ci giochiamo un ottavo di finale importante per tante ragioni. Va affrontato in modo serio e senza nessun rimpianto. Avremo rimpianti se le modalità di gioco e quelle con le quali ognuno di noi si esprime, non saranno quelle che richiede il match. Il calcio è strano: due mesi fa al momento del sorteggio tutte le persone pensavano che sarebbe passato il PSG. Sono passati due mesi e vedendo quello che è accaduto a noi e l'evoluzione che ha avuto il Manchester, ad oggi come minimo siamo pari. Questo fa capire quanto è strana e come si scambiano determinati equilibri in Champions League".

SPORTAL.IT | 11-02-2019 17:40