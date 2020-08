Champions, Guardiola: "O la vinco o fallisco"

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ai microfoni di Dazn ha parlato dell’impegno imminente di Champions contro il Real: “Bisogna vincere, perché non so che proverei nel vedere che ancora non è successo. Ci ho provato il primo anno, il secondo, il terzo, il quarto…tutti gli anni in cui sono stato qui. Se posso giocarla, posso vincerla, se non la vinco avrò fallito. L’importante è averci provato, quello che ho vinto in passato non mi dà il diritto morale di saperne di più”.

Il City parte dal vantaggio di 2-1 dell’andata al Bernabeu: “Zidane? Se ha fatto quello che ha fatto, vincendo tre Champions consecutive e togliendo tre scudetti al Barcellona quando il Barcellona ha dominato negli ultimi 10 anni come mai nessuno nel mondo, dimostra la sua capacità”.

OMNISPORT | 05-08-2020 12:33