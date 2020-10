Champions, il dato di Pistocchi fa sperare juventini e non

Debutto positivo per la Juventus in Champions League. La squadra di Pirlo ritrova sorriso e tre punti battendo a domicilio la Dinamo Kiev e tra i commentatori che celebrano il successo bianconero ce n’è pure uno mai troppo tenero nei confronti della Vecchia Signora: Maurizio Pistocchi.

Champions, il Tweet di Pistocchi

A fine gara il giornalista Mediaset scrive sul suo profilo Twitter: “Dopo un primo tempo complicato nel secondo la Juve supera l’ostacolo Dinamo Kiev con una doppietta di Alvaro Morata. Vittoria meritata per gli uomini di Pirlo, e prestazione tutto sommato positiva”.

Pistocchi e il dato statistico

Non è finita, perché il giornalista prende spunto da un dato di 2010MisterChip e pubblica una statistica incoraggiante: “Nella storia della Uefa Champions League, solo una volta prima di Alvaro Morata un giocatore della Juventus aveva realizzato il primo gol del torneo: Alessandro Del Piero il 17 settembre 1997. In quella stagione, la Juve arrivò in finale, dove fu sconfitta dal Real Madrid“. Del Piero impiegò 3′ a beffare Dudek, portiere del Feyenoord, in un’edizione della Champions che si sarebbe conclusa con la finalissima di Amsterdam tra i bianconeri e i Blancos, decisa da un gol di Mijatovic.

Pistocchi, le reazioni al Tweet

La statistica suscita curiosità e qualche dubbio. “Tecnicamente non sarebbe di Immobile al 6′? Perché le partite non sono in contemporanea ma il minutaggio è uguale per tutti”, chiede Gigi. “Quella tra Dinamo Kiev e Juve è stata la prima partita disputata in questa stagione di Champions“, replica Pistocchi. “Bene, si prospetta una nuova Cardiff“, scrive Armando rassegnato. “Ma no, l’importante è arrivare in finale, poi potrebbe accadere di tutto”, sostiene un tifoso della Juve. “Grande Maurizio, che gufata clamorosa”, se la ride uno che evidentemente non tifa Juve. “Egregio Pistocchi, la finale con Mijatovic in linea tipo Morata con il Crotone?”, commenta Steve riaprendo una polemica lunga 22 anni. “Sai che c’era Pessotto in basso nella parte destra del campo? E che non esiste nessuna immagine tv che dimostri con certezza quel fuorigiuoco? Che forse c’era , o forse no”, la risposta piccata del giornalista.

SPORTEVAI | 21-10-2020 09:17