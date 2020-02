Champions, il messaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus

Cristiano Ronaldo è insaziabile. Il giorno dopo il suo 35esimo compleanno il cinque volte Pallone d’Oro, che ha ricevuto dalla fidanzata Georgina un Suv da 600mila euro in regalo, in un’intervista a Canal 11 ha parlato di passato, presente e futuro, fissando nuovi obiettivi e pensando ai prossimi titoli da conquistare.

“Cosa pensavo avrei fatto a 35 anni? Pensavo avrei pescato a Madeira”, ha ammesso CR7, che ha poi puntualizzato: “Ho compiuto 35 anni, ma la mia età biologica è di 25″.

Ronaldo ha segnato 19 reti in campionato in questa stagione, 50 in 70 partite con la maglia della Juventus: “Volevo diventare un calciatore professionista però non avrei mai pensato di vincere tutto quello che ho vinto”.

Tra i tanti allori, il fuoriclasse portoghese ha conquistato per cinque volte la Champions League, e spera di ripetersi quest’anno con la Juve: “Il mio obiettivo è vincere la sesta Champions League e questo alla Juventus è possibile. Sappiamo tutti quanto sia difficile, dipende da molti fattori. Ma è possibile perché abbiamo una buona squadra. Dobbiamo andare avanti un passo alla volta”.

Sul gol in rovesciata contro i bianconeri di due anni fa si è espresso così: “Non è facile dire se quello sia stato il gol più bello, ce ne sono molti ed è complicato. Il gol in rovesciata è stato sicuramente il più difficile di tutti”.

I momenti più belli della sua vita sono però extracalcistici, nonostante le molte soddisfazioni in campo: “Ho sempre vissuto momenti unici, ma i migliori coincidono con la nascita dei miei figli”.

SPORTAL.IT | 06-02-2020 16:59