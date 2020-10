Champions, il PSG ringrazia Kean ma perde Neymar

Dopo la doppietta in campionato, Moise Kean si conferma anche in Champions League. Altri due gol decisivi per il PSG da parte del giovane attaccante azzurro, che valgono la vittoria contro il Basaksehir a Istanbul in un match che, però, vede l’infortunio di Neymar, costretto ad uscire a metà primo tempo per un problema muscolare.

Nell’altra partita delle 18.55, il Chelsea supera 4-0 il Krasnodar in trasferta e ottiene a sua volta il primo successo nella nuova Champions League: in goal Hudson-Odoi, Werner su rigore, Ziyech e Pulisic. Jorginho sbaglia un rigore sullo 0-0.

I risultati di Champions League, seconda giornata (partite delle 18.55):

GRUPPO E

KRASNODAR-CHELSEA 0-4 [37′ Hudson-Odoi, 76′ rig. Werner, 80′ Ziyech, 90′ Pulisic]

GRUPPO H

ISTANBUL BASAKSEHIR-PSG 0-2 [64′ e 79′ Kean]

OMNISPORT | 28-10-2020 21:07