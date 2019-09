Champions in tv: Inter, Atalanta, Juve e Napoli scendono in campo

Dopo l’estate, puntuale come ogni stagione, ecco che torna anche l’attesa Champions League. Tra esordienti e graditi ritorni, la massima competizione europea promette emozioni agli appassionati che dovranno sintonizzarsi, come ormai di consueto, martedì e mercoledì sui canali che si sono aggiudicati a tempo debito i diritti televisivi.

Martedì e mercoledì si disputeranno le gare della prima giornata della fase a gironi e saranno quattro le italiane chiamate in campo. Ecco dove seguire le partite di Inter, Napoli, Juventus e Atalanta.

DOVE VEDERE IN TV INTER, NAPOLI, JUVENTUS E ATALANTA

Sky detiene i diritti di questa edizione, ma alcune di queste partite verranno trasmesse anche in chiaro, come Napoli-Liverpool che potrà essere vista anche su Canale 5 in chiaro. Entriamo nel dettaglio.

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE

Inter – Slavia Praga ore 18.55 Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Lione – Zenit ore 18.55 Sky Sport Football e Sky Sport 253

Napoli – Liverpool ore 21 Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in chiaro su Canale 5

Borussia D. – Barcellona ore 21 Sky Sport Football e Sky Sport 253

Chelsea – Valencia ore 21 Sky Sport 254

Benfica – Lipsia ore 21 Sky Sport 255

Ajax – Lille ore 21 Sky Sport 256

Salisburgo – Genk ore 21 Sky Sport 257

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE

Olympiacos – Tottenham ore 18.55 Sky Sport Football e Sky Sport 252

Bruges – Galatasaray ore 18.55 Sky Sport 254

Atletico Madrid – Juventus ore 21 Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Dinamo Zagabria – Atalanta ore 21 Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e Sky Sport 484

Psg – Real Madrid ore 21 Sky Sport Football e Sky Sport 254

Bayer Leverkusen – Lokomotiv M. ore 21 Sky Sport 255

Shakhtar D. – Manchester City ore 21 Sky Sport 256

Bayern Monaco – Stella Rossa ore 21 Sky Sport 257

VIRGILIO SPORT | 17-09-2019 10:14