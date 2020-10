Champions: Inter, Antonio Conte dà l'ultimatum ad Eriksen

L’Inter si prepara all’esordio stagionale in Champions League: questa sera gli uomini di Antonio Conte affrontano a San Siro il Borussia Moenchengladbach, con l’obiettivo di riscattare l’amarezza del derby perso. Il mister leccese è deciso a ridare una chance dal 1′ a Christian Eriksen: si tratta di una delle ultime occasioni per il danese, che anche sabato scorso contro il Milan ha deluso per il suo atteggiamento dopo l’ingresso in campo nella ripresa.

In conferenza stampa Conte è stato chiaro: “Christian Eriksen si sta allenando bene, sta cercando di mettersi a disposizione come tutti gli altri. Di partita in partita farò delle scelte, sa che può dare di più e sa che noi ci aspettiamo di più. Nelle situazioni in cui verrà impiegato è importante che dia quella sensazione di miglioramento“.

In Champions, dove godrà di più spazi, Eriksen dovrà essere quell’arma in più che finora è mancata ai nerazzurri. In caso di un altro buco nell’acqua, a gennaio le strade si separeranno.

Chi invece è diventato sempre più un punto fermo per l’allenatore salentino è Hakimi, che conto i tedeschi partirà titolare a destra. Dubbi invece sulla fascia sinistra, dove Darmian insidia il più offensivo Perisic.

In difesa solo panchina per il convalescente Bastoni, al fianco del criticatissimo Kolarov ci saranno D’Ambrosio e De Vrij. In attacco sicuro Lukaku, mentre Sanchez potrebbe partire dal 1′ al posto di Lautaro Martinez.

Probabili formazioni

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Vidal, Perisic; Eriksen; Lukaku, Sanchez.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Hofmann, Stindl, Thuram; Plea.

