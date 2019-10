Champions: Inter-Borussia Dortmund, probabili formazioni

Appuntamento cruciale questa sera per l'Inter di Antonio Conte, costretta a vincere a San Siro contro il Borussia Dortmund per lasciare l'ultimo posto del gruppo F di Champions League e sperare nella qualificazione agli ottavi. Per Conte 3-5-2 con la linea difensiva titolare e il duo Lukaku-Martinez in attacco. Sulle fasce Candreva e Asamoah, in mediana Gagliardini con Brozovic e Barella.

Nei gialloneri fuori Reus perché influenzato, e Paco Alcacer per un problema fisico. In attacco tridente Brandt-Hazard-Guerreiro (o Gotze).

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Piszczek, Waigl, Hummels, Hakimi (Schulz); Delaney, Witsel; Sancho, Brandt, Hazard, Guerreiro- All. Favre.

SPORTAL.IT | 23-10-2019 09:15