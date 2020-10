Champions: Inter-Borussia Moenchengladbach, probabili formazioni

Esordio in Champions League per l’Inter di Antonio Conte, che medita alcuni cambi dopo il ko del derby. Sulla trequarti spazio dal 1′ ad Eriksen, che sosterrà Lukaku e Sanchez, favorito su Lautaro. Sulle fasce Hakimi a destra, a sinistra ballottaggio Darmian-Perisic. In difesa Kolarov con De Vrij e D’Ambrosio.

Borussia Moenchengladbachalle prese con tante assenze: in attacco Plea sarà l’unica punta, sostentuta da Hofmann, Stindl e il figlio d’arte Thuram. Sulle fasce Lainer e Bensebaini in vantaggio rispetto a Lang e Wendt. Partita al via alle 21.

Probabili formazioni

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Vidal, Perisic; Eriksen; Lukaku, Sanchez.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Hofmann, Stindl, Thuram; Plea.

OMNISPORT | 21-10-2020 08:54