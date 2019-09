Champions: Inter-Slavia Praga, le probabili formazioni

La lanciatissima Inter di Antonio Conte, prima da sola dopo tre vittorie in tre partite di campionato, debutta in Champions League alle 18.55 a San Siro contro lo Slavia Praga. Politano e Lukaku non sono al meglio ma almeno il belga dovrebbe essere della partita, in coppia con Lautaro Martinez. Sulle fasce possibile debutto dal primo minuto di Lazaro al posto di Candreva, a centrocampo c'è Vecino con Brozovic e Sensi. In difesa riecco D'Ambrosio, potrebbe riposare Godin.

Nella squadra ceca riflettori puntati sull'attacco, dove ci sarà un ballottaggio tra Van Buren e Skoda. I cechi sono imbattuti nelle ultime 15 partite ufficiali, e sono primi nel loro campionato.

Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Lazaro, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku.

Slavia Praga (4-5-1): Kolar; Coufal, Kúdela, Hovorka, Boril; Masopust, Traoré, Souček, Stanciu, Olayinka; Van Buren

SPORTAL.IT | 17-09-2019 08:39