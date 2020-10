Champions, Inter: vigilia bollente, doppia grana per Antonio Conte

E’ un’immediata vigilia non senza tensioni quella dell’Inter, alle prese non con una ma con due questioni piuttosto complicate da affrontare a poche ore dal match in trasferta contro un cliente non certo semplice come lo Shakhtar. La prima riguarda la ‘gaffe’ di Antonio Conte sulle condizioni di Stefano Sensi, la seconda è invece legata alle nuove voci di addio di Christian Eriksen.

Il caso Sensi era ‘scoppiato’ in conferenza stampa: Conte aveva dichiarato, sulle condizioni del centrocampista ex Sassuolo: “Diventa difficile dare sempre dei tempi perché gli ultimi esami clinici dicevano che non aveva praticamente niente. Ma il ragazzo sente qualcosina e faremo analisi più approfondite”.

A strettissimo giro la società nerazzurra diffondeva un comunicato che invece specificava come Sensi fosse vittima di un risentimento muscolare, un guaio emerso da una risonanza magnetica svolta a Rozzano, smentando di fatto il proprio allenatore. Un difetto di comunicazione che ha messo l’Inter in difficoltà alla vigilia di una partita delicata.

Come se non bastasse la questione legata alle condizioni di Sensi, nella mattinata di martedì il portale ‘Todofichajes’ ha riportato l’interesse del Manchester United per Christian Eriksen. Il danese, che salvo scossoni dell’ultimo minuto non partirà titolare neanche contro lo Shakhtar, sembra essersi rassegnato a non proseguire l’avventura nerazzurra, visto che nel rigoroso 3-5-2 di Antonio Conte non riesce a trovare spazio.

La dirigenza però non vuole svendere l’ex Tottenham e sta pensando a uno scambio con i Red Devils per portare a Milano Donny van de Beek, vecchio pallino di Giuseppe Marotta e più adatto ai dettami tattici del tecnico salentino. Il tutto, però, non potrebbe concretizzarsi prima di gennaio: il rischio di ritrovarsi un separato in casa che possa innescare tensioni nello spogliatoio è alto e la società dovrà valutare attentamente il da farsi nelle prossime settimane.

OMNISPORT | 27-10-2020 12:35