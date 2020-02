Champions, Juve ferita: arrivano le parole di Cristiano Ronaldo

La sconfitta contro il Lione, arrivata dopo un'altra prestazione di squadra non convincente, rischia di togliere ulteriore serenità a una Juventus in lotta su tre fronti nel momento decisivo della stagione. Il giocatore più rappresentativo dei bianconeri, Cristiano Ronaldo, invita però i suoi a non arrendersi, convinto di poter ribaltare lo 0-1 nel ritorno in programma all'Allianz Stadium fra tre settimane.

"Non è il risultato che volevamo, ma le partite di Champions League sono sempre difficili – ha scritto il campione portoghese su Instagram, commentando la sconfitta -. Abbiamo 90 minuti per reagire a Torino e siamo fiduciosi di poter andare avanti nella competizione".

La stessa piattaforma social è stata utilizzata anche da altri calciatori bianconeri per commentare l'esito negativo del match: Leonardo Bonucci, in poche parole, ha riassunto le sue intenzioni e quelle dei compagni di squadra, chiamando a raccolta i tifosi. "Insieme si può" ha scritto il difensore.

Gli fa eco il compagno di reparto Matthijs De Ligt, che ha giocato gran parte del match con una vistosa fasciatura in testa a causa di una ferita provocata da un contatto fortuito: "Dobbiamo restare uniti in vista delle importanti settimane che verranno. E' stata una partita dura per noi oggi" ha detto.

Chiara anche la volontà di Paulo Dybala, protagonista nel finale di una delle due azioni contestate dai bianconeri, una trattenuta subita in area che l'arbitro non ha ritenuto meritevole di una verifica al Var: "Rialzarsi insieme. Lottare fino alla fine per ribaltare il risultato" le parole della Joya.

Per Juan Cuadrado, infine, sarà decisiva l'atmosfera dello stadio di casa. "A casa nostra, con la nostra gente, tutto è possibile" ha scritto l'esterno colombiano della Juventus.

SPORTAL.IT | 27-02-2020 14:33