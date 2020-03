Champions: Juve-Lione forse spostata nel Sud Italia

L'epidemia di Coronavirus ha messo in allerta l'Uefa, che sta valutando tutte le soluzioni per le partite di ritorno degli ottavi di Champions League, in particolare Juventus-Lione.

Secondo RMC Sport, vista la particolare situazione nel Nord Italia la Federazione sta valutando non solo la possibilità di far disputate la gara a porte chiuse, ma di spostare la partita su un campo neutro nel Sud Italia, dove il Covid-19 è al momento meno diffuso. Aulas negli scorsi giorni aveva accennato a una soluzione del genere.

SPORTAL.IT | 03-03-2020 15:52