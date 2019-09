Lista Champions, tifosi Juve preferivano altro escluso

Dopo le mancate cessioni sul mercato, era più o meno chiaro a tutti che la Juventus si sarebbe trovata di fronte a scelte dolorose al momento di compilare la lista per la Champions League. Maurizio Sarri alla fine ha scelto di escludere Mario Mandzukic e Emre Can, scatenando però le reazioni dei tifosi bianconeri. In particolare, agli juventini non è piaciuta la decisione di inserire in lista Champions Blaise Matuidi e Rodrigo Bentancur al posto del centrocampista tedesco: numerose le proteste sull’account Twitter della Juve.

LE CRITICHE. “Emre Can fuori e Bentancur dentro? Già che c’eravate potevate tenere dentro Mandzukic lasciando a casa Cristiano Ronaldo”, il commento sarcastico di Gobboveroefiero, mentre per Max il tedesco sarebbe tornato molto utile in Europa grazie alla sua grande personalità: “Emre Can è uno dei due giocatori (l’altro è ovviamente CR7) a non esserla fatta sotto nell’eliminazione con l’Ajax – scrive il tifoso – . Non solo ha giocato bene, ma con la sua grande personalità continuava a spronare i compagni. Far fuori lui e tenere Matuidi è blasfemo. Scelta priva di logica”. Per altri, come Matteo, la scelta è errata tatticamente: “Fuori il giocatore più duttile che abbiamo, per tenere dentro Matuidi e Khedira. Incredibile”.

LA DIFESA. C’è però anche chi non se la sente di condannare Sarri per questa decisione. Raffaele, ad esempio, spiega che anche tatticamente la scelta del tecnico è da rispettare. “Chi dice che Emre Can può fare all occorrenza il centrale o il terzino forse non ha capito che non c’è più Acciuga in panchina, con Sarri non si improvvisa. I difensori fanno un allenamento tattico specifico, diverso dai centrocampisti”. Ma chi difende Sarri lo fa soprattutto puntando il dito contro le mancate cessioni. “Emre Can, Bentancur, Ramsey – scrive Vince -, in ogni caso sarebbe rimasto fuori un grande giocatore, Sarri aveva denunciato da inizio agosto questa situazione imbarazzante”. E Anna chiosa: “Si sapeva che qualcuno doveva rimanere fuori… Ma perché criticate sempre? Sarri ha fatto le sue scelte e noi dobbiamo fidarci del nostro mister”.

SPORTEVAI | 04-09-2019 10:25