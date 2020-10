Champions: Juventus-Barcellona, probabili formazioni

Tutto pronto per il big match, valido per la seconda giornata del Gruppo G di Champions League, tra Juventus e Barcellona. Fischio d’inizio, all’Allianz Stadium, alle 21.00.

Pirlo recupera Bonucci in extremis ma non potrò contare su CR7 (ancora fermo per positività al Covid). In avanti dovrebbe giocare il duo Dybala-Morata . Nel Barcellona spazio al talento di Messi, insieme al giovane Ansu Fati e a Griezmann.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Demiral, Frabotta; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. All. Pirlo

BARCELLONA (4-2-3-1): Neto; Sergi Roberto, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Trincao, Messi, Ansu Fati; Griezmann. All. Koeman

OMNISPORT | 28-10-2020 07:59