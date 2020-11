Champions: Juventus in volo, 4-1 con il solito Morata e un Dybala rinato

Ancora una volta Alvaro Morata protagonista nella Juventus formato trasferta in Champions League . Il numero 9, così come a Kiev, realizza una doppietta. Ma nel 4-1 con cui i bianconeri stendono un Ferencvaros mai in partita si assiste anche alla rinascita di Paulo Dybala , che rileva Morata e in meno di mezz’ora realizza un gol e propizia un’autorete .

I piemontesi passano dopo soli 7 minuti . Cuadrado va in fascia e mette in mezzo: Morata appoggia in porta. La squadra di Pirlo è di altro livello rispetto ai pur volenterosi ungheresi , ma non riesce a colpirli di nuovo prima della pausa: Cristiano Ronaldo , servito dal solito Morata, va vicino al gol.

Si riparte senza Arthur (al suo posto Bentancur) e la Juve perde anche Ramsey , out per un problema muscolare. Entra McKennie . Una nuova percussione di Cuadrado consente a Morata di concludere con precisione da fuori area all’ora di gioco: 2-0 dell’ex Real Madrid, che al 67′ lascia il posto a Dybala .

La Joya, dopo i grandi dubbi di questi difficili mesi , entra però immediatamente in partita: già al 73 ‘ va infatti in gol, dopo un clamoroso pasticcio della retroguardia magiara. Quindi si ripete all’81’, artigliando il pallone a Dibusz e andando alla conclusione. La deviazione di Dvali , decisiva, gli nega la gioia della doppietta.

Solo al 90′ Boli rende meno amaro il ko dei magiari, costringendo Szczesny alla parata e poi battendolo sulla respinta. E la Juventus sale a 6 punti nel girone G di Champions, a -3 dal Barcellona capolista. La marcia verso gli ottavi proseguirà nel prossimo turno, a Torino contro lo stesso Ferencvaros.

OMNISPORT | 04-11-2020 22:58