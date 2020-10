Champions, Juventus: la decisione di Pirlo su Dybala riapre la crepa

E’ una Juventus sotto la lente dei critici quella che si presenta a Kiev per l’esordio in Champions League contro la sempre temibile Dinamo, allenata da una vecchia volpe conosciuta bene dagli italiani come Mircea Lucescu. Andrea Pirlo vuole evitare la crisi dopo la deludente prestazione di Crotone ma non si affiderà, almeno dal primo minuto, a Paulo Dybala.

La Joya, in panchina per tutti i 90 minuti allo ‘Scida’ così come contro la Roma, non ha gradito l’esclusione (come dimostra un like galeotto a un post social di una giornelista della ‘Gazzetta’ che criticava la scelta di Pirlo), ma il tecnico bianconero è stato chiaro sia nel postpartita di Crotone sia nella conferenza stampa di presentazione del match contro gli ucraini: troppo pochi gli allenamenti nelle gambe negli ultimi giorni per rischiare l’argentino dal primo minuto.

La spiegazione, però, non ha fatto altro che allargare la crepa fra Dybala e lo staff tecnico e dirigenziale bianconero. Un aspetto tutt’altro che da sottovalutare, considerando soprattutto che l’accordo sul rinnovo è ben lontano dal potersi definire vicino, a pochi mesi dalla scadenza del contratto.

In attacco, quindi, ci sarà ancora Alvaro Morata, sostenuto da Dejan Kulusevski, Aaron Ramsey e Federico Chiesa, che vorrà riscattare l’espulsione contro il Crotone che ha lasciato i bianconeri in dieci nell’ultima mezz’ora di partita. Per La Joya solo panchina.

A differenza del match contro i calabresi, però, non è detto che Andrea Pirlo non possa decidere di rischiare l’argentino nella ripresa, soprattutto se le cose dovessero mettersi male. D’altra parte, potrebbe anche fargli riassaggiare il campo se il risultato dovesse essere così ampio da consentire qualche esperimento nel finale di partita.

Quel che è certo è che altri 90 minuti trascorsi in panchina porrebbero un ulteriore, pesante punto interrogativo sul futuro di Paulo Dybala in maglia bianconera.

OMNISPORT | 20-10-2020 13:55