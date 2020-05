Champions, l'Uefa smentisce le voci sulla data di Juventus-Lione

La Uefa, massimo organo calcistico europeo, ha smentito le parole di Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, che nel corso di un intervista rilasciata a ‘Rtl Foot’ si era detto sicuro che l’ottavo di finale di ritorno fra il suo club e la Juventus si sarebbe giocato il 7 agosto.

“Nulla è stato deciso, niente di niente” ha dichiarato un portavoce Uefa alla richiesta di chiarimenti, secondo quanto riportato da ‘Sport Mediaset’. Eventuali date saranno confermate quando la situazione legata alla ripresa dei vari campionati apparirà più chiara.

Aulas si era detto preoccupato dalla prospettiva di affrontare un avversario in forma campionato, mentre in Francia la stagione è stata ufficialmente chiusa per le conseguenze delle restrizioni anti-coronavirus.

“Se il ricorso per cancellare lo stop della Ligue 1 non avrà esito positivo, Olympique Lione e PSG saranno massacrati da squadre che avranno una preparazione fisica che noi non avremo” aveva dichiarato il presidente del club francese.

In precedenza, Aulas si era scagliato proprio contro la decisione della Ligue 1 di cristallizzare la classifica e dichiarare il Psg campione di Francia. “Ci stiamo impiccando da soli. Lo stop costa troppo alle società e alla lega stessa. C’è stato prima un errore politico“.

“Perché affrettarsi a dire che sarà impossibile giocare prima di agosto? Non sappiamo se gli altri paesi avranno lo stesso giudizio. La Francia per lo sport è come la Francia per gli affari, è in competizione” le parole del numero uno della società transalpina.

SPORTAL.IT | 10-05-2020 17:00