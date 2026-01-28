Champions, le partite di oggi: c’è Benfica-Real, orari e dove vederle in tv, la classifica a un turno dalla fine

Il programma e il palinsesto tv dell'ultima giornata del girone unico di Champions: Napoli appeso a un filo, Juve, Atalanta e Inter sono già certe dei playoff

Riflettori puntati sulla Champions League, giunta all’ultima curva della prima fase: tempo di calcoli e verdetti nella massima competizione continentale. Come da regolamento, le partite valide per l’ottava giornata della Fase Campionato si giocheranno tutte in contemporanea mercoledì 28 gennaio. Scendono in campo le quattro italiane (Inter, Juventus, Napoli e Atalanta), con i campioni d’Italia in carica che devono battere il Chelsea per assicurarsi la qualificazione ai playoff. Per la formazione di Chivu, c’è ancora la possibilità di accedere direttamente agli ottavi di finale, ma non tutto dipenderà da Lautaro e compagni. Tra le gare più interessanti, c’è senza dubbio Benfica-Real Madrid, con Mourinho pronto a sfidare il suo passato. Ecco tutte le info per seguire l’ultimo turno della League Phase in diretta tv e live in streaming.

Champions League, dove vedere le sfide in diretta tv e streaming

Tutta la Champions League sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport, con possibilità di seguire le partite anche in streaming su Sky Go e NOW per gli abbonati. Amazon Prime Video trasmetterà invece il confronto del “Maradona” tra Napoli e Chelsea, decisivo per il futuro degli azzurri in questo torneo.

Inoltre, ci sarà spazio anche per il calcio in chiaro: su TV8 andrà in onda il miglior match delle squadre straniere in programma in ogni turno e questa settimana è stata scelta la sfida Benfica-Real Madrid. Finora, Sky ha offerto anche un incontro del pomeriggio in differita su Cielo, ma stavolta non sarà così, complice il discorso della contemporaneità per l’ultima giornata della League Phase.

Le partite di oggi, mercoledì 28 gennaio

Mercoledì da urlo in Champions League, con tutte le sfide in contemporanea per evitare calcoli e favorire lo spettacolo, alimentato dal nuovo format della massima competizione continentale. Una sola italiana a rischio eliminazione: il Napoli di Antonio Conte, chiamato ad ospitare il Chelsea nella notte del “Maradona”. Si giocano tantissimo anche i Blues, che attualmente eviterebbero la tagliola dei playoff e avrebbero accesso agli ottavi di finale per la porta principale, ma solo grazie ad una differenza reti migliore rispetto a Barcellona, Sporting, Manchester City, Atletico Madrid ed Atalanta. In bilico, e in una situazione simile, anche il Newcastle di Sandro Tonali, protagonista al “Parco dei Principi” contro i campioni d’Europa in carica del Psg.

Per quanto concerne le altre italiane, occhio all’Atalanta di Raffaele Palladino, che vola in Belgio per provare a riscattare il ko interno con l’Athletic Bilbao. L’avversario di turno è l’Union Saint-Gilloise. La Juventus, dal canto suo, si è assicurata contro il Benfica l’aritmetico passaggio ai playoff, agganciando l’Inter a quota 12. La squadra di Spalletti giocherà in trasferta sul campo del Monaco di Paul Pogba, mentre i nerazzurri di Chivu se la vedranno con il “muro giallo” di Dortmund, in casa del Borussia.

Partite dal pronostico chiuso per Barcellona e Liverpool, che affronteranno tra le mura amiche Copenaghen e Qarabag, mentre il Manchester City dovrà dimenticare la pesante sconfitta con il Bodo/Glimt, superando i turchi del Galatasaray. Affascinante la sfida tra PSV Eindhoven e Bayern Monaco, al pari di Athletic Bilbao-Sporting Lisbona.

Qui di seguito tutte le partite in programma nell’ultimo turno, in programma in contemporanea alle ore 21:

Ajax-Olympiacos

Arsenal-Kairat Almaty

Athletic Bilbao-Sporting

Atletico Madrid-Bodo/Glimt

Barcellona-Copenaghen

Benfica-Real Madrid (diretta tv in chiaro su TV8 )

) Club Brugge-Marsiglia

B. Dortmund-Inter

Eintracht-Tottenham

B. Leverkusen-Villarreal

Liverpool-Qarabag

Manchester City-Galatasaray

Monaco-Juventus

Napoli-Chelsea (diretta esclusiva su Amazon Prime Video )

) Pafos-Slavia Praga

Psg-Newcastle

PSV-Bayern

R. Union SG-Atalanta

