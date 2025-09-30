Champions, le partite di oggi: dove vedere Chelsea-Benfica e Galatasaray-Liverpool

Torna la Champions con la seconda giornata della League Phase: José Mourinho torna a Stamford Bridge con il Benfica, trasferta turca per il Liverpool

In archivio la prima giornata, riparte la Champions League. Tutto pronto per la seconda giornata, e si riparte con il classico format del martedì e mercoledì, lasciando stavolta il giovedì a Europa League e Conference League. Si torna in campo martedì 30 settembre con le prime sfide delle 18:45: l’esordiente Kairat ospiterà il Real Madrid mentre l’Atalanta di Ivan Juric, reduce dal pareggio allo Stadium contro la Juve, giocherà contro il Club Brugge. In serata in campo Chelsea e Liverpool.

Dove vedere le partite di Champions League

Anche per questa stagione, la maggior parte delle partite della Champions League saranno trasmesse in esclusiva da Sky. Perciò le gare saranno visibili anche sui servizi di streaming di Now e Sky Go. Le app sono disponibili su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. L’unica eccezione nella programmazione della Champions League è Amazon Prime Video, a cui ogni settimana è riservata la miglior partita del mercoledì.

Champions, le partite di oggi: trasferta turca per il Liverpool

Il Chelsea, dopo la pesante sconfitta subita in campionato contro il Brighton, ricominciano il proprio cammino europeo. A Stamford Bridge arriva il Benfica di José Mourinho, il grande ex. Entrambe le squadre sono state sconfitte alla prima giornata: i Blues dal Bayern Monaco in Germania, il Benfica invece si è fatto rimontare dal Qarabag, alla prima vittoria in assoluto in Champions League. Sconfitta che ha decretato l’esonero di Bruno Lage e l’arrivo di Mourinho sulla panchina dei portoghesi. Martedì giocheranno anche le altre due inglesi: Tottenham impegnato nella trasferta norvegese contro il Bodo/Glimt, mentre il Liverpool sfiderà il Galatasaray in Turchia, dopo la rocambolesca prima vittoria contro l’Atletico Madrid. Sfide casalinghe invece per le italiane. L’Atalanta aprirà la seconda giornata di Champions League con la sfida contro il Bruges: possibilità di “vendicarsi” per i bergamaschi dopo la tanto discussa eliminazione ai playoff della scorsa edizione per un rigore molto leggero concesso ai belgi. L’Inter invece torna ad affrontare lo Slavia Praga un Champions League a San Siro.

Martedì 30 settembre

Atalanta-Club Brugge ore 18:45 (SKY)

Kairat Almaty-Real Madrid ore 18:45 (SKY)

Inter-Slavia Praga ore 21:00 (SKY)

Chelsea-Benfica ore 21:00 (SKY)

Atlético Madrid-Eintracht Francoforte ore 21:00 (SKY)

Bodø/Glimt-Tottenham ore 21:00 (SKY)

Marsiglia-Ajax ore 21:00 (SKY)

Galatasaray-Liverpool ore 21:00 (SKY)

Champions, le partite di domani: il Psg a Barcellona

Per le sfide di mercoledì, è in programma quella che ormai è diventata una classica del calcio europeo, Barcellona-Psg. Quel 6-1 al Camp Noi è entrato nella leggenda, ma da quella partita i blaugrana non hanno mai battuto i parigini nel doppio confronto: eliminati agli ottavi nel 2021 e ai quarti nel 2024. Ora però c’è un Lamine Yamal in più. La sfida tra Monaco e Manchester City riporta a quella notte in cui nacque la stella di Kylian Mbappè, ma oggi sembra preistoria. Dopo la scorsa stagione lontano dai riflettori, il City sembra essere tornato lo schiacciasassi di sempre: 5-1 nell’ultima partita di campionato. Mercoledì in campo anche Napoli e Juventus. La squadra di Conte, reduce dalla sconfitta a San Siro contro il Milan, torna a giocare in Champions al Maradona e ospita lo Sporting. Mentre i bianconeri giocheranno in trasferta contro il Villarreal, che non affrontano dal marzo del 2022, quando subirono quel 3-0 allo Stadium che sancí l’eliminazione agli ottavi.

Mercoledì 1 ottobre