Champions League 2018-19, le partite del Napoli. Date e orari

Il Napoli è stato inserito nel girone C della Champions League 2018-19. Le avversarie del Napoli sono: il Paris Saint Germain, il Liverpoool e la Stella Rossa Belgrado. Nella prima partita il Napoli farà visita il 18 settembre ai serbi della Stella Rossa, sulla carta la trasferta più agevole del girone. Poi al secondo turno il 3 ottobre l’esordio al San Paolo contro i vice campioni in carica: il Liverpool del fenomenale Salah. Il 24 ottobre la partita più temuta: la trasferta al Parco dei Principi di Paris contro i pluricampioni di Francia del Psg guidati dal grande ex Edinson Cavani e con Neymar e Mbappè a spaventare Ancelotti e i suoi. Il girone di ritorno vedrà i francesi far visita al Napoli il 6 novembre. Il 28 novembre al San Paolo arriva la Stella Rossa, mentre la partita conclusiva sarà sul proibitivo terreno di Anfield Road contro il Liverpool l’11 dicembre.

Per vedere le partite del Napoli in Champions bisogna consultare il palinsesto di Sky, anche se in qualche caso il match potrebbe essere trasmesso dalla Rai.

Questo il dettaglio delle partite del Napoli in Champions League:

Girone C

18 settembre

Liverpool-Psg (ore 21)

Stella Rossa-Napoli (ore 21)

3 ottobre

Psg-Stella Rossa (18.55)

Napoli-Liverpool (21)

24 ottobre

Psg-Napoli (21)

Liverpool-Stella Rossa (21)

6 novembre

Stella Rossa-Liverpool (18.55)

Napoli-Psg (21)

28 novembre

Psg-Liverpool (21)

Napoli-Stella Rossa (21)

11 dicembre

Liverpool-Napoli (21)

Stella Rossa-Psg (21)

VIRGILIO SPORT | 31-08-2018 09:47