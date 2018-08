Champions League 2018-19, le partite della Juventus. Date e orari

La Juventus è stata inserita nel girone H della Champions League 2018-19. Le avversarie della Juventus sono: Manchester United, il Valencia e lo Young Boys. La partita d’esordio sarà il 19 settembre sul campo del Valencia. L’esordio casalingo sarà il 2 ottobre contro gli svizzeri dello Young Boys. La terza partita sarà la più temuta: i bianconeri andranno a sfidare in trasferta il Manchester United il 23 ottobre. La sfida tra Juve e Red Devils si disputerà a campi invertiti il 7 novembre allo Stadium. Il 27 novembre a Torino sarà di scena il Valencia, mentre la partita finale sarà sul terreno degli svizzeri dello Young Boys il 12 dicembre.

Per vedere le partite della Juventus in Champions bisogna consultare il palinsesto di Sky, anche se in qualche caso il match potrebbe essere trasmesso dalla Rai.

Questo il dettaglio delle partite della Juve in Champions League:

Girone H

19 settembre

Young Boys-Manchester United (ore 21)

Valencia-Juventus (ore 21)

2 ottobre

Juventus-Young Boys (18.55)

Manchester United-Valencia (21)

23 ottobre

Young Boys-Valencia (18.55)

Manchester United-Juventus (21)

7 novembre

Valencia-Young Boys (18.55)

Juventus-Manchester United (21)

27 novembre

Manchester United-Young Boys (21)

Juventus-Valencia (21)

12 dicembre

Young Boys-Juventus (21)

Valencia-Manchester United (21)

VIRGILIO SPORT | 31-08-2018 09:37