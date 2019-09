Champions League 2019-20: le probabili formazioni di Atletico Madrid-Juventus

Al Wanda Metropolitano il 'Sarrismo' sfida il 'Cholismo': comincia la Champions League 2019-20 di Juventus e Atletico Madrid, due squadre che anche nella passata edizione avevano avuto modo di affrontarsi e che hanno le carte in regola per arrivare fino in fondo. C'è anche la sfida tra talenti portoghesi: Joao Felix contro Cristiano Ronaldo. Si gioca alle 21.

Probabili formazioni

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Gimenez, Savic, Lodi; Koke, Saul, Thomas, Lemar; Joao Felix, Diego Costa. All. Simeone.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo. All. Sarri.

SPORTAL.IT | 18-09-2019 07:03