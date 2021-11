Champions League 2021-22, Chelsea-Juventus: le formazioni ufficiali

23-11-2021 20:10

La Juventus a Londra affronterà il Chelsea per il primo posto del girone H con Dybala in panchina, stessa sorte per l’ex Inter Lukaku nei Blues.

Chelsea-Juventus, formazioni ufficiali

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Chalobah, Silva, Rudiger; James, Kante, Jorginho, Chilwell; Ziyech, Pulisic, Hudson-Odoi. A disposizione: Kepa, Bettinelli, Alonso, Christensen, Lukaku, Werner, Loftus-Cheek, Saul Niguez, Barkley, Mount, Azpilicueta, Sarr. All.: Tuchel.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Morata, Chiesa. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Arthur, Dybala, Kean, Rugani, Kulusevski, De Winter. All.: Allegri.

