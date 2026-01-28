Champions League, tutto in una notte: spareggio per l’Inter, il Napoli rischia, la Juventus prova la scalata

Ultima giornata della fase a campionato in Champions League: Atalanta, Inter e Juventus sognano una clamorosa qualificazione diretta agli ottavi, per il Napoli solo i playoff

Ultimo atto della fase a campionato di Champions League, ultimo appello per le italiane in cerca di un posto tra le prime 8, della migliore posizione in ottica playoff e per il Napoli, il cui futuro nella coppa dalle grandi orecchie passa esclusivamente dalla conquista degli spareggi. Vediamo insieme incastri e scenari.

Inter, la top-8 ora è un miraggio, gli scenari

Si gioca stasera l’ultima giornata della fase a campionato di Champions League. Gli ultimi 90’ più recupero per inseguire sogni, speranze e una qualificazione agli ottavi di finale dalla porta principale e da quella di servizio (leggasi playoff). Tutto in una partita per Inter, Juventus, Atalanta e Napoli.

L’Inter si è buttata via: fino a tre turni fa vedeva vicinissima la qualificazione diretta agli ottavi di finale, ora l’impresa è diventata quasi impossibile dopo le tre sconfitte di fila patite contro Atletico Madrid, Liverpool e Arsenal, che hanno fatto scivolare i nerazzurri al 14° posto, a pari merito con la Juventus e dietro l’Atalanta.

Per agguantare un posto tra le prime 8 (probabilità del 6,3%) non solo dovrà battere il Dortmund in terra tedesca, ma avrà bisogno anche di una serie di risultati favorevoli, pure troppi. Almeno cinque delle combinazioni che andremo a elencare dovranno concretizzarsi. La più complicata? Il ko del Liverpool contro il Qarabaq. Poi il Tottenham non dovrà andare oltre il pareggio a Francoforte, il Chelsea non dovrà battere il Napoli, il Bilbao dovrà fermare almeno sul pari lo Sporting Lisbona, il Barcellona perdere o pareggiare a Copenaghen.

E poi ancora servirà un passo falso dell’Atalanta in casa contro l’Union St. Gilloise, il pareggio o la sconfitta dell’Atletico Madrid contro il Bodo Glimt e infine una frenata del Manchester City contro il Galatasaray. Combinazioni al limite dell’imponderabile. Allora meglio concentrarsi sui playoff (certi all’86,5%), che l’Inter conquisterebbe garantendosi il ritorno in casa anche con un pareggio a Dortmund, ma anche con una serie di risultati a favore potrebbe accadere.

Atalanta tra top-8 e playoff, gli scenari

Seppure di un solo punto su Juventus e Inter, l’Atalanta è quella messa meglio tra le italiane. I nerazzurri sono nel gruppo di 8 squadre appaiate a 13 punti, le possibilità di acciuffare uno degli ultimi tre posti liberi nella top-8 non sono elevatissime, a causa della differenza reti (+1) che relega la squadra di Palladino in 13^ posizione.

Cosa deve fare l’Atalanta per conquistare la qualificazione diretta agli ottavi di finale? In primo luogo deve vincere sul campo dell’Union St. Gilloise con quanti più gol possibili e sperare in alcuni passi falsi di chi la precede in classifica. Le percentuali sono basse: meno del 13,5%, mentre i playoff sono a portata di mano (oltre l’86,5%).

Juventus, speranza top-8, gli scenari

Con una poderosa risalita, frutto di tre vittorie consecutive contro Bodo Glimt, Pafos e Benfica, la Juventus si trova al 15° posto con 12 punti all’attivo, gli stessi dell’Inter, con la quale condivide, praticamente, la stessa situazione per accedere direttamente agli ottavi.

I playoff con il ritorno in casa saranno ufficiali con un pareggio sul campo del Monaco, ma anche con una sconfitta dovessero concretizzarsi dei risultati favorevoli. Molto più complicata, per non dire remota, la possibilità di ottenere il pass diretto. Oltre a una vittoria contro il Monaco, occorrerebbero almeno sei di queste combinazioni.

Il ko del Liverpool contro il Qarabaq, la mancata vittoria del Chelsea a Napoli e quella del Barcellona con il Copenaghen. Non più di un pareggio per il Tottenham a Francoforte e per lo Sporting a Bilbao. Il City non dovrà vincere contro il Galatasaray e l’Atletico Madrid contro il Bodo Glimt. Infine serviranno una mancata vittoria dell’Atalanta contro il St. Gilloise e dell’Inter a Dortmund. Percentuali alla mano, la Juventus ha solo il 6,75% di probabilità di andare agli ottavi e oltre il 93,2% di accedere ai playoff.

Napoli, non restano che i playoff, gli scenari

Per il Napoli i calcoli sono decisamente più semplici, dal momento che gli azzurri potranno al massimo ottenere la qualificazione ai playoff, che diventerebbe praticamente certa dovesse battere il Chelsea. Solo in caso di vittorie ottenute da tutte le squadre che si trovano tra gli 8 e i 10 punti in classifica, mettere il Napoli alla porta.

Chiaramente in caso di ko col Chelsea, la squadra di Conte verrebbe eliminata, mentre col pareggio, considerato il -5 nella differenza reti, la qualificazione arriverebbe tramite una serie di combinazioni delicate. La Juventus dovrà battere il Monaco, l’Ajax l’Olympiacos e il Bayern Monaco il Psv. Almeno un pareggio del Marsiglia a Bruges e del Real Madrid a Benfica e la mancata vittoria del Pafos contro lo Slavia Praga. Il Napoli ha quasi il 51% di probabilità di andare ai playoff.