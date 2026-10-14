Inter e Napoli affondano in Europa e "regalano" al calcio italiano un'altra serata amara: i nerazzurri non vincono più al Meazza, gli azzurri durano dieci minuti col Villarreal.

Inter e Napoli affondano in Europa e continua a risuonare l’allarme: il calcio italiano scivola sempre più in basso fuori dai propri confini. Contro Bruges e Villarreal sono arrivate due figuracce per nerazzurri e partenopei. Cosa non ha funzionato e cosa c’è (tanto) da migliorare per restituire un briciolo di speranza ai tifosi italiani.

Notte fonda per le italiane, martedì da incubo

È ancora notte fonda per le italiane in Champions League. L’Inter fa la voce grossa in campionato, ma in Europa, di fronte ad avversari tutt’altro che irresistibili si scioglie come neve al sole e ne becca quattro in casa dal Bruges. Il Napoli, che aveva dato segnali di ripresa contro il Frosinone, affonda senza appello sul campo del Villarreal.

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Prima e seconda in classifica degli ultimi anni in Italia travolte in Champions League: è l’amaro epilogo di un martedì da dimenticare, sperando in un mercoledì più sereno grazie alla Roma e al Como. Ma c’è tanto da lavorare e da migliorare per il calcio italiano, arrivato a un punto di non ritorno fuori dai propri confini.

Inter, maledizione Champions

La Champions League per l’Inter è diventata una maledizione. Soprattutto per Cristian Chivu, che la passata stagione aveva aperto le danze con quattro vittorie di fila contro Ajax, Slavia Praga, Union Saint Gilloise e Qairat, per poi essere affondato da avversari meno comodi, finendo triturato soprattutto al Meazza, dove i nerazzurri hanno perso le ultime quattro partite di Champions, tre della passata stagione (Liverpool, Arsenal e Bodo Glimt) e una quest’anno, ieri contro il Bruges dell’ex Sommer.

In totale sono sette sconfitte e un pareggio nelle ultime otto uscite europee. A preoccupare è soprattutto la tenuta difensiva: cambiano gli uomini, ma non il risultato, deludente. Sono 19 i gol subiti in otto partite, appena 7 quelli segnati da Lautaro e compagni. Il figurone di Tresoldi ha acuito le difficoltà: l’ultimo ad essere uscito col pallone sotto al braccio era stato Gareth Bale nella fase a gironi 2010-2011 con il Tottenham, battuto 4-3.

Napoli, dieci minuti e nulla più

Non se la passa bene neppure il Napoli, durato una decina di minuti in casa del Villarreal. A un approccio incoraggiante, condito dal gol di Rrahmani e da alcune cose davvero interessanti, ha fatto seguito il crollo improvviso, partito da un errore di Politano che ha condizionato il prosieguo della partita, spaccando in due la squadra di Allegri.

Quel retropassaggio errato per l’1-1 di Mikautadze è stato il simbolo del tracollo azzurro in Spagna. Il Napoli s’è afflosciato di colpo: De Bruyne ha predicato nel deserto, Hojlund è stato lasciato al suo destino. Il Villarreal ha ringraziato acuendo le difficoltà del Napoli che sembravano essere state risolte con la vittoria contro il Frosinone. Il passo indietro in Europa preoccupa, il crollo fisico nella ripresa pure.