Mancano soltanto 4 squadre per completare il tabellone delle 36 partecipanti alla fase a girone unico di Champions League: stasera Lukaku sfida Paulo Fonseca in Lione-Fenerbahce.

Prende sempre più corpo il tabellone delle 36 partecipanti alla fase a girone unico di Champions League. Ieri altre tre qualificate, ne mancano ancora quattro, che verranno fuori dai playoff in programma questa sera: spicca Lione-Fenerbahce, ovvero Fonseca contro Lukaku. L’elenco delle partecipanti.

Bodo in scioltezza, miracolo Sabah, tonfo Celtic

Sono 32 le qualificate alla fase a campionato di Champions League. Ne mancano ancora quattro all’appello, che si qualificheranno questa sera con le ultime sfide in programma. Ieri sera, a staccare il pass sono stati gli azeri del Sabah Baku, al termine di una lunga battaglia contro gli israeliani dell’Hapoel Beer Sheva, i norvegesi del Bodo Glimt, che si sono sbarazzati degli olandesi del Nec Nijmegen e gli austriaci del Lask, che ai supplementari hanno spazzato via il Celtic.

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Dopo il 2-1 subito all’andata, il Sabah Baku ha ottenuto la storica partecipazione alla Champions League 2026-2027. Sono serviti i supplementari dopo il 3-2 dei tempi regolamentari (decisivo il gol di Mutallimov al 94′ per i padroni di casa). Di Mbina e Mickels le reti della qualificazione, israeliani in nove per i rossi a Diop e Peretz.

Tutto facile per il Bodo Glimt, già carnefice di Roma e Inter nelle recenti coppe europee. I norvegesi, dopo il 3-1 dell’andata, hanno piegato 3-0 il Nec con le reti di Bjorkan, Auklend e un’autorete di Fonville. Eliminazione a sorpresa per il Celtic, nonostante il 3-0 ottenuto all’andata. Clamoroso il tonfo in Austria contro il Lask Linz: 4-1 al 90′ con rete di Flecker e gol qualificazione nei supplementari da parte di Adeniran, che poi ha fallito un calcio di rigore.

Champions League 2026-2027, qualificate e fasce

Ventinove squadre sulle 36 totali avevano ottenuto il pass diretto alla fase a girone unico della competizione. La composizione delle prime tre fasce del sorteggio è definita. In prima fascia troviamo: Bayern Monaco, Real Madrid, PSG, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcellona e Atletico Madrid.

In seconda fascia c’è la Roma, oltre a Borussia Dortmund, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis e PSV Eindhoven. In terza fascia c’è il Napoli con Bodo Glimt, Feyenoord, Lille, Lipsia, Villareal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray e la vincente di Lione Fenerbahce, entrambe con un coefficiente tale da essere inserite in terza fascia.

In quarta fascia c’è il Como, in compagnia di Stoccarda, Lens, Slavia Praga, Sabah e Lask Linz. Gli ultimi tre posti saranno occupati dalle vincenti degli ultimi tre playoff in programma questa sera: AEK Atene-Levski Sofia (0-0 all’andata), Viking-Dinamo Zagabria (2-2 all’andata) e Celje-Slovan Bratislava (1-1 all’andata).

Lione-Fenerbahce, Lukaku sfida Fonseca

L’attenzione questa sera è rivolta soprattutto a Lione-Fenerbahce: si parte dall’1-1 maturato in Turchia (a segno l’ex juventino Openda per i francesi). Sarà anche la sfida nella sfida tra Paulo Fonseca, ex tecnico di Roma e Milan ora allenatore del Lione, e Romelu Lukaku, da poco arrivato al Fenerbache dopo l’addio al Napoli non senza qualche polemica di troppo.

“È un momento importante per noi”, ha commentato Fonseca alla vigilia dell’incontro che metterà in palio uno dei quattro posti ancora vacanti nel cartellone delle 36 partecipanti alla fase a campionato di Champions League.