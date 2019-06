Champions League, 28 squadre in lizza

La CEV ha ufficializzato la lista delle formazioni che parteciperanno alla 2020 Volleyball Champions League, la massima competizione continentale per Club. Saranno 28 le squadre ai nastri di partenza, in rappresentanza di 19 diverse nazioni europee, tra cui la Cucine Lube Civitanova, campione d’Europa in carica.

Confermata la nuova formula che vede 18 squadre già qualificate di diritto alla fase a gironi in base ad un ranking Nazionale formato sui risultati ottenuti dai vari club nelle ultime tre edizioni del prestigioso trofeo continentale: tra loro c’è anche la Cucine Lube Civitanova, insieme alle altre due squadre italiane Perugia e Trento. Oltre all’Italia, anche Russia e Polonia avranno 3 squadre già qualificate alla fase a gironi, seguono con 2 squadre Turchia, Germania e Belgio e con 1 squadra Francia, Slovenia e Repubblica Ceca (vedi elenco a seguire). Le ultime 2 squadre che completeranno le 20 della fase a gironi usciranno dai tre turni preliminari in programma (sorteggio per la fase preliminare mercoledì 26 giugno in Lussemburgo), che coinvolgeranno 10 squadre di Nazioni europee con ranking più basso.

Confermate anche le Super-Finals, la finale in gara secca che assegnerà il titolo: per decidere le due finaliste, dopo la fase a gironi (5 raggruppamenti da 4 squadre) che qualificherà 8 formazioni (le 5 prime e le 3 migliori seconde) si disputeranno i Quarti di Finale e le Semifinali, con la formula ad eliminazione diretta con gara di andata e gara di ritorno.

Le 18 squadre qualificate alla fase a gironi

Cucine Lube CIVITANOVA (ITA)

Sir Colussi Sicoma PERUGIA (ITA)

TRENTINO Itas (ITA)

Kuzbass KEMEROVO (RUS)

Zenit KAZAN (RUS)

Fakel NOVY URENGOY (RUS)

Zaksa KEDZIERZYN-KOZLE (POL)

Onico WARSZAWA (POL)

Jastrzebski WEGIEL (POL)

Fenerbahce Sk ISTANBUL (TUR)

Halkbank ANKARA (TUR)

BERLIN Recycling Volleys (GER)

VfB FRIEDRICHSHAFEN (GER)

Grenyard MAASEIK (BEL)

Knack ROESELARE (BEL)

TOURS VB (FRA)

ACH Volley LJUBLJANA (SLO)

Jihostroj CESKE BUDEJOVICE (CZE)

Le 10 formazioni che affronteranno il turno preliminare

Sk Zaddruga AICH/DOB (AUT)

Shakhtior SOLIGORSK (BLR)

IBB Polonia LONDON (ENG)

Vojvodina Ns Seme NOVI SAD (SRB)

C.S. Municipal Arcada GALATI (ROU)

Benfica LISBONA (POR)

VaLePa SASTAMALA (FIN)

Mladost BRCKO (BIH)

Ok BUDVA (MNE)

Mladost ZAGABRIA (CRO)

