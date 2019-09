Champions League, Ancelotti fissa l'obiettivo del Napoli

Carlo Ancelotti in conferenza stampa ha presentato la sfida di martedì sera contro il Liverpool: "Sarà un buon test, all'inizio del gruppo di Champions League. A differenza delle altre, loro non hanno avuto alcun passo falso quindi è un test difficile ma anche eccitante. Il Liverpool è cresciuto molto, ha tante certezze ora, ma anche noi siamo cresciuti come qualità e conoscenze".

"Sarà una partita importante a livello emozionale come l'anno scorso: combattuta, intensa, ci auguriamo dello stesso livello. Possiamo avere un ruolo da protagonisti, ma il cammino dipende da tanti fattori".

"L'obiettivo è passare – ha detto il tecnico del Napoli -. Immagino una squadra che sappia difendere quando c'è da difendere e attacchi quando c'è da attaccare, o fare possesso. Una partita completa, senza preoccuparsi troppo di controbattere ma imponendo la propria qualità. Non dobbiamo snaturare la nostra identità, è chiaro che dobbiamo prendere spunto dai problemi avuti contro loro e anche dalle cose positive".

"L'aspetto difensivo è importante, ma poi c'è la qualità di chi abbiamo che in partite del genere devi mostrare. Lozano? E' un ragazzo umile, serio, intelligente, ha grandi qualità che ha mostrato finora solo in parte perché è qui da poco. Farà benissimo, non ho dubbi".

Ha poi preso parola Fernando Llorente: "Non mi sento di dare consigli al mister. Servirà una gara perfetta, un grande calcio, senza errori perché loro sono fortissimi quando rubano palla e partono, hanno tante qualità e ti fanno pagare ogni errore. Mi piacerebbe aiutare sempre la squadra, sarebbe importante, migliorando ad ogni partita. Ho tanto ancora da migliorare".

Chiosa sull'impatto con la città e i tifosi: "Il calore della gente è pazzesco, appena arrivi subito te lo fanno sentire. E' meraviglioso. Ora non vedo l'ora di fare gol per dedicarlo a loro".

SPORTAL.IT | 16-09-2019 17:13