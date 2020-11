Champions League, anche il Bayern vola agli ottavi

Mercoledi di Champions League in chiaroscuro per le due italiane impegnate: l’Inter viene battuta in casa dal Real Madrid, mentre l’Atalanta fa il colpo andando a vincere sul campo del Liverpool.

La serata si era aperta con la netta vittoria del Borussia Monchengladbach, capace di travolgere per 4-0 lo Shaktar Donetsk e di mantenere il primo posto nel gruppo dell’Inter. Bene anche l’Ajax nel raggruppamento dell’Atalanta: 3-1 al Midtjylland.

Qualificazione già matematica per Manchester City e per il Bayern, quasi per il Porto. Delusione per il Marsiglia, ancora a zero punti dopo tre giornate e già eliminato. Solo un pareggio per l’Atletico Madrid contro la Lokomotiv Mosca.

I risultati di Champions League:

GIRONE A

BAYERN MONACO-SALISBURGO 3-1 [42′ Lewandowski (B), 52′ aut. Wober (B), 68′ Sané (B), 73′ Berisha (S)]

ATLETICO MADRID-LOKOMOTIV MOSCA 0-0

GIRONE B

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-SHAKHTAR DONETSK 4-0 [17′ rig. Stindl, 34′ Elvedi, 45’+1′ Embolo, 77′ Wendt]

INTER-REAL MADRID 0-2 [7′ rig. Hazard, 59′ Rodrygo] – Clicca qui per il report completo del match

GIRONE C

OLYMPIACOS-MANCHESTER CITY 0-1 [36′ Foden]

MARSIGLIA-PORTO 0-2 [39′ Sanusi, 72′ Sergio Oliveira]

GIRONE D

LIVERPOOL-ATALANTA 0-2 [60′ Ilicic, 64′ Gosens] – Clicca qui per il report completo del match

AJAX-MIDTJYLLAND 3-1 [47′ Gravenberch (A), 49′ Mazraoui (A), 66′ Neres (A), 80′ rig. Mabil (M)]

OMNISPORT | 25-11-2020 23:19