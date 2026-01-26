Champions League, arbitri: che incubi per l'Inter e per Spalletti che rivedono i fantasmi, Turpin al Napoli

Per la gara col Borussia ci sarà Kovacs, il fischietto della finale persa a maggio per 5-0 col Psg, alla Juve Kovacs che diresse Norvegia-Italia 3-0

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Il designatore Rosetti ha ufficializzato gli arbitri per l’ultimo tuno della Phase di Europa League, con tutte le partite che si giocheranno in contemporanea alle 21. Vede i fantasmi l’Inter che ritrova Kovacs: il fischietto rumeno diresse il 31 maggio dell’anno scorso la finale persa per 5-0 col Psg. L’inglese Oliver, quello che per Buffon aveva un bidone dell’immondizia al posto del cuore, arbitra l’Atalanta. In campo anche tre italiani: Mariani, Massa e Guida.

Kovacs per Borussia-Inter

Il rumeno István Kovács sarà coadiuvato dagli assistenti Marica e Tunyogi con Szabolcs Kovacs IV uomo, l’olandese Dieperink al Var e Kwiatkowski all’Avar. Un pessimo ricordo per i nerazzurri, travolti dalla squadra di Luis Enrique. Per il 40enne fischietto rumeno era stata la terza finale di una competizione UEFA per club dopo aver arbitrato la finale di UEFA Europa League del 2024 a Dublino (Repubblica d’Irlanda) tra Atalanta BC e Bayer 04 Leverkusen e la finale di Conference League 2022 tra Roma e Feyenoord a Tirana (Albania) ed è considerato il miglior fischietto rumeno di sempre. Il bilancio con l’Inter è di due vittorie e un pari oltre al tonfo col Psg: Inter-Shakhtar Donetsk del 28 settembre 2021, terminata 0-0 e Inter-Atletico Madrid del 20 febbraio 2024, gara d’andata degli ottavi della scorsa competizione vinta 1-0 dall’Inter e in Champions Inter-Arsenal del 6 novembre scorso terminato 1-0 tra le vibranti proteste inglesi per un rigore netto negato.

I precedenti con i nerazzurri

Nella scorsa stagione ha arbitrato altre sette partite di Champions League, tra cui il ritorno degli ottavi di finale tra Liverpool FC e Paris Saint-Germain. Insegnante di educazione fisica, il fischietto rumeno è tra quelli della sua generazione uno dei fischietti più stimati. La Uefa lo ha selezionato per gli Europei del 2020, è stato l’arbitro di Macedonia del Nord-Olanda (0-3) e la FIFA per i Mondiali Qatar 2022, dove è stato quarto ufficiale in otto partite ed è stato anche l’arbitro di Irlanda del Nord-Italia, la partita che ha spedito gli Azzurri ai playoff per i Mondiali 2022. Non ha bei ricordi di lui il Napoli, che si sentì danneggiato in Champions nel derby d’andata con il Milan due anni fa ma è considerato il miglior fischietto rumeno di sempre.

Turpin per Napoli-Chelsea

A dirigere Napoli-Chelsea al Maradona sarà il francese Clément Turpin, coadiuvato dagli assistenti Danos e Pages con Buquet IV uomo, Brisard al Var e Dechepy all’Avar. Lo chiamavano l’arbitro delle finali, perché Clement Turpin ne ha dirette molte ma Rosetti lo ha “bruciato” a Euro2024 preferendo a lui e a Orsato il connazionale Letexier. Il 40enne fischietto francese ha diretto tra le altre gare la finale di Euro 2021 e la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid del 2022 ed è stato chiamato finanche dagli arabi a dirigere la finale della coppa del presidente negli Emirati nel 2023. Arbitro di grande esperienza e di enorme spessore tecnico sa imporre la sua personalità senza ricorrere a minacce o sanzioni. E’ un top-class per una partita decisiva.

I precedenti di Turpin con il Napoli sono 4 con un bilancio di due vittorie e due sconfitte: il più recente il 2-3 col Real poi Salisburgo – Napoli (2-3) in Champions League, mentre in Europa League ha diretto Spartak Mosca – Napoli (2-1) e Napoli – AIK Solna (4-0)

Sanchez per Monaco-Juventus, ricordi pessimi per Spalletti

Sarà lo spagnolo José María Sánchez a dirigere invece Monaco-Juventus. Il fischietto spagnolo sarà coadiuvato dagli assistenti Cabañero e Prieto con Busquets Ferrer IV uomo, Soto Grado al Var e il portoghese Narciso all’Avar. Da quando ha debuttato a livello internazionale nel 2015 José María Sanchez si è sempre dimostrato affidabile e rigoroso. La sua lunga carriera lo ha portato a dirigere partite di rilievo non solo nella Liga, ma anche in Champions, Europa e Conference League, rafforzando la sua reputazione a livello continentale. Tra le partite che hanno segnato la sua carriera, si annoverano finali importanti in Coppa del Re e Supercoppa Spagnola ma ha diretto anche Norvegia-Italia nella sera della disfatta di Spalletti. Dopo quel ko per 3-0 il ct della nazionale venne esonerato. Un solo precedente con i bianconeri, il successo per 3-0 in trasferta col Nantes nel febbraio 2023

Oliver per l’Atalanta

A dirigere Union Saint-Gilloise-Atalanta è stato scelto invece l’inglese Michael Oliver, quello che nella gara col Real Madrid venne definito dallo juventino Buffon come un arbitro col bidone dell’immondizia al posto del cuore per il rigore fischiato al 90′ agli spagnoli. Designati anche tre arbitri italiani: Maurizio Mariani è stato scelto per dirigere la gara del Metropolitano tra Atletico Madrid e Bodo/Glimt, Davide Massa per Benfica-Real Madrid al Da Luz, e infine Marco Guida dirigerà Bruges-Olympique Marsiglia.