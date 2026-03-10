Atalanta-Bayern: formazioni, orario, dove vederla in tv, Champions League

La squadra di Palladino, unica italiana ancora in lizza, sogna in grande contro i tedeschi: le possibili scelte degli allenatori e come seguire il match

L’Atalanta di Palladino ospita il Bayern Monaco di Kompany alla New Balance Arena, per la sfida valida per l’andata degli ottavi di Champions League. La Dea va a caccia di una nuova impresa dopo la rimonta da sogno col Dortmund nei playoff, mentre i tedeschi hanno agguantato la qualificazione agli ottavi chiudendo la Fase Campionato al secondo posto in classifica. I nerazzurri troverano di fronte un Bayern in forma smagliante, reduce da cinque vittorie consecutive in Bundesliga. Scopri le probabili formazioni e tutte le info su dove seguire la sfida in diretta tv e streaming

Il momento delle due squadre

L’Atalanta è l’unica rappresentante italiana rimasta in gioco in Champions League e si prepara alla sfida d’andata degli ottavi contro il Bayern Monaco con la consapevolezza di aver già riscritto la propria stagione. L’approdo di Palladino sulla panchina nerazzurra, al posto di Juric, ha impresso una svolta netta, rilanciando la squadra sia in campionato, dove la classifica è tornata a sorridere, sia in Coppa Italia, con la finale della competizione a portata di mano dopo il 2-2 dell’Olimpico contro la Lazio.

Il morale è alto nonostante il recente pari casalingo contro l’Udinese, agguantato grazie a una preziosa doppietta di Scamacca che ha evitato il ko. Sponda ospite, il Bayern di Kompany è una vera corazzata: già vincitore della Supercoppa tedesca, domina la Bundesliga con un netto vantaggio proprio sul Borussia Dortmund, ha chiuso la fase campionato di Champions al secondo posto e ha staccato il pass per le semifinali di Coppa di Germania contro il Leverkusen. Servirà una Dea perfetta per arginare la corazzata bavarese e mantenere vivo il sogno europeo.

Dove vedere Atalanta-Bayern in diretta tv e streaming

La sfida tra gli uomini di Palladino e la squadra di Kompany si disputerà oggi, martedì 10 marzo, alle ore 21, alla New Balance Arena di Bergamo. La gara sarà visibile in diretta esclusiva su Sky, con esattezza sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). In streaming sarà disponibile su NOW e tramite app Sky Go. Non sarà possibile seguire il match in modo gratuito, ma sarà possibile seguire la diretta testuale su Virgilio.it.

Partita: Atalanta-Bayern Monaco

Atalanta-Bayern Monaco Data: 10 marzo 2026

10 marzo 2026 Orario: 21

21 Diretta Tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (252)

Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (252) Streaming: Sky GO, Now

Sky GO, Now Competizione: Champions League

Atalanta-Bayern, le probabili formazioni

Per l’andata degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco, Palladino punta su Scamacca. Rispetto all’ultimo impegno in campionato, la novità è il rientro dal primo minuto di De Roon a centrocampo. Nel pacchetto arretrato, davanti a Carnesecchi, il tecnico nerazzurro sceglie Djimsiti al fianco di Hien e Kolasinac, lasciando inizialmente fuori Kossounou. Sugli esterni spazio a Zappacosta, preferito a Bellanova sulla fascia destra, mentre a sinistra viene confermato Bernasconi.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.

Il dubbio principale per Kompany riguarda Kane: le condizioni dell’inglese, fermato da un fastidio al polpaccio, verranno monitorate fino alla fine e, in caso di forfait, sarà Gnabry a prendere il suo posto. Tra i pali, dopo l’infortunio di Neuer rimediato venerdì contro il Borussia Moenchengladbach, la difesa della porta tedesca sarà affidata a Urbig.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Diaz; Kane. All. Kompany.

L’arbitro del match

La sfida d’andata degli ottavi di Champions League tra Atalanta e Bayern Monaco è stata affidata all’arbitro norvegese Espen Eskas. Il fischietto scandinavo sarà coadiuvato dagli assistenti connazionali Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin, con Sigurd Kringstad nel ruolo di quarto uomo. A completare il quadro arbitrale, al VAR ci sarà il portoghese Tiago Martins, affiancato dall’olandese Dennis Higler nel ruolo di AVAR.